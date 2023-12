« Ligue des Nations : les Bleues brillent mais ont encore des axes à améliorer pour 2024 ! »

Ayant gagné sa place pour le Final Four à l’issue de la phase de poules de la Ligue des nations, et ayant clôturé celle-ci par une victoire à l’arraché contre le Portugal mardi dernier (1-0), l’équipe nationale française aura pour adversaires possibles en demi-finales l’Espagne, les Pays-Bas ou l’Allemagne.

Performance optimale des Bleues en Ligue des Nations

L’équipe féminine française de football a clôturé sa phase de groupes de la Ligue des Nations sans aucune défaite le 5 décembre. Elle a attribué sa victoire au Portugal en fin de match à Leiria. Ayant déjà la qualification pour le Final Four en ligne de mire depuis le tirage au sort, la 5e nation mondiale n’a pas manqué de démontrer sa position de favorite tout au long de la compétition.

En termes de performance, l’équipe de France est en tête des seize équipes participantes en Ligue A, avec 16 points obtenus grâce à cinq victoires et un match nul. Elle possède également la meilleure défense, avec un seul but concédé lors d’un match en Norvège fin octobre (1-2). Hervé Renard, le sélectionneur de l’équipe, a félicité la performance parfaite de son équipe et a souligné la nécessité d’avoir une équipe solide pour remporter des titres.

Mutabilité continue de l’équipe

Malgré la fin de cette compétition, la composition de l’équipe féminine de France continue d’évoluer. Parmi pluissieurs joueuses clés figurent Sakina Karchaoui, Wendie Renard, Griedge Mbock et Elisa De Almeida. Ces trois dernières n’ont pas participé au match contre le Portugal pour éviter une suspension consécutive à un éventuel carton jaune. La gardienne de but, Constance Picaud, bénéficie également du soutien d’Hervé Renard, malgré les bonnes performances de Pauline Peyraud-Magnin et Solène Durand. Cependant, l’attaque reste le secteur le plus susceptible d’évoluer.

Marie-Antoinette Katoto, qui a marqué lors de son match de retour contre l’Autriche, a annoncé son ambition d’atteindre son pic de forme en février-mars. Par ailleurs, Dalphine Cascarino, malgré sa blessure, est attendue pour le début de l’année prochaine.

La nécessité d’une amélioration continue

Bien que qualifiée pour le Final Four, l’équipe de France a reconnu la nécessité de s’améliorer sur plusieurs points. Lors de six matchs depuis la Coupe du Monde, l’équipe a souvent manqué de précision et de contrôle du jeu contre des adversaires moins forts.

Renard a noté que l’équipe doit améliorer son niveau technique pour rivaliser avec des équipes comme l’Espagne. Il est impératif que l’équipe féminine de France devienne plus constante dans le jeu et maintienne le même niveau de détermination.

Sans aucun titre majeur à son actif, les Bleues auront du mal à faire face aux équipes espagnole, néerlandaise et allemande. Ces nations ont chacune remporté un titre majeur au cours des dix dernières années.

