Ligue des nations: Julie Dufour brille et s’impose lors de son premier match chez les Bleues!

L’offensive du Paris FC a été sollicitée trois fois pour rejoindre l’équipe nationale sans pour autant avoir l’occasion de fouler la pelouse. Toutefois, lors du match remporté par les Bleues contre la Norvège vendredi dernier, elle a indubitablement tiré son épingle du jeu.

Julie Dufour brille pour sa première chez les Bleues

L’ailière Julie Dufour a fait une première impressionnante avec l’équipe nationale française, le 27 octobre dernier, lors du match de la Ligue des nations contre la Norvège. Positionnée à gauche, Dufour, qui joue au Paris FC, a prouvé sa valeur en offrant une performance solide et est devenue la meilleure joueuse française présente sur le terrain avant même sa sortie à la 70e minute.

Elle a donné une passe décisive qui a forcé l’adversaire Maren Mjelde à marquer contre son camp, ouvrant ainsi le score. « Félicitations à Julie qui a fait un très bon match pour sa première cape », a salué le sélectionneur Hervé Renard. Dufour a aussi initié le corner qui a mené au second but de Wendie Renard. « L’objectif, c’était de presser la défense, c’est ce que j’ai fait. Derrière Selma (Bacha) le tire et ça finit au fond. », a partagé Dufour.

Une coordination réussie avec Karchaoui et Geyoro

Dans le jeu, Dufour a constamment créé des ouvertures avec Sakina Karchaoui et Grace Geyoro, menaçant souvent la défense adverse. Sakina Karchaoui a souligné: « Julie s’est vite mise dans le bain, elle a posé beaucoup de questions… ça a bien fonctionné ».

Il est intéressant de noter que Dufour a été appelée pour la première fois par Hervé Renard le mois dernier, mais n’avait pas eu l’opportunité de jouer en raison de blessures. Dufour a déclaré: « Je n’étais pas déçue, au contraire j’ai beaucoup appris avec les joueuses à côté de moi et j’ai continué en club ».

Saison prometteuse pour Dufour

La performance de Dufour marque positivement alors que la compétition pour le poste d’ailier s’intensifie en vue des Jeux Olympiques. Cela atteste de l’excellent début de saison de Dufour avec le Paris FC, où elle a marqué sept buts, dont cinq lors des tours préliminaires de la Ligue des champions.

« C’est vrai qu’en ce moment, tout me réussit collectivement et personnellement. J’essaie de jouer mon jeu comme je sais le faire, sans me prendre la tête. C’est ce que je fais actuellement. J’ai beaucoup travaillé pour, et le résultat est là aujourd’hui », a déclaré Dufour. Elle est impatient d’affronter à nouveau la Norvège le 31 octobre à Reims et envisage d’accrocher son maillot de ce match dans sa maison. « Il va finir chez moi, encadré, pour une première c’est important. Je ne le donnerai à personne celui-là. »

