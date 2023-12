Ligue des Champions : Lens triomphe contre vents et marées, ticket pour l’Europa assuré !

Mardi, les Lensois ont confirmé leur position en Ligue Europa en triomphant sur Séville, un succès bien mérité (2-1), ce qui est remarquable compte tenu de leur apparence d’épuisement au cours des dernières semaines.

Ligue Europa : Les Sang et Or s’imposent face à Séville

Le RC Lens s’est imposé avec une victoire de 2-1 contre le Séville FC le mardi 12 décembre au stade Bollaert-Delelis. Cette victoire a permis aux Sang et Or de garantir leur place en Ligue Europa, malgré leur élimination de la Ligue des champions à la 5e journée. Les joueurs du RC Lens ont salué cette victoire, savourant leur succès malgré la performance douteuse. Franck Haise, l’entraîneur de Lens, et Brice Samba, le capitaine de l’équipe, ont encouragé les joueurs à profiter de cette réalisation et de leur soirée.

Avec un début de saison difficile marqué par quatre défaites et un match nul, cette victoire représente une réalisation significative pour l’équipe qui ne cesse de surprendre ses supporters, notamment en réussissant à obtenir huit points dans le groupe B qui comprend Arsenal, le PSV Eindhoven et le Séville FC.

Un retour transformateur en Ligue des champions

La victoire du RC Lens face à Séville marque une nouvelle étape pour le club qui n’avait pas atteint une phase finale de Coupe d’Europe depuis la saison 2006-2007 en Coupe de l’UEFA. Selon Franck Haise, « le club dans son organisation et ses infrastructures, a évolué grâce à » ce retour en Ligue des champions. De plus, ces progrès ne sont pas limités aux aspects sportifs, mais se reflètent dans l’enthousiasme général au sein du club et des supporters.

Florian Sotoca, l’un des joueurs du club, note le parcours remarquable de l’équipe : « Il ne faut pas oublier qu’il y a quatre ans, on était en Ligue 2. » Le RC Lens attend maintenant avec impatience le tirage au sort des barrages de la phase éliminatoire de la Ligue Europa le 18 décembre.

Le défi à venir : maintenir le rythme

Malgré cet accomplissement, Les Sang et Or ont conscience des défis à venir. Leur performance récente en Ligue 1 est prometteuse : avec un record d’invincibilité de dix matchs, l’équipe est maintenant à la 7e place. Cependant, cette ascension a été marquée par une défaite humiliante 0-6 contre Arsenal le 29 novembre, ce qui met en lumière le besoin du club de se ressaisir.

Les prochains jeux pour les Sang et Or seront décisifs, avec des rencontres contre l’équipe ambitieuse de Reims en Ligue 1, un déplacement à Nice et un match contre l’AS Monaco en Coupe de France. Si l’équipe parvient à maintenir son niveau actuel de performance et de bonne fortune, elle a le potentiel de réaliser de grandes choses à la fois en Ligue 1 et en Ligue Europa.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA