Ligue des Champions : Donnarumma est-il vraiment à la hauteur ?

Le portier de la capitale a commis trois fautes majeures lors des matchs contre Monaco, Newcastle et Le Havre, ce qui suscite l’inquiétude pour le PSG alors qu’il se dispose à se battre pour sa place en huitièmes de finale face à Dortmund, mercredi prochain.

La traversée automnale de Gianluigi Donnarumma

L’équipe de foot du Paris Saint-Germain rencontrait habituellement, avant le rachat du club par le Qatar, une crise automnale. Horrifiant, le retour de cette tradition s’est produit cette année, avec le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, qui a commis trois erreurs majeures en neuf jours. Ces erreurs, couplées à l’incertitude sur leur impact psychologique, ont soulevé des interrogations, d’autant plus que le club parisien joue pour sa place en Ligue des Champions ce mercredi 13 décembre à Dortmund.

Lionel Charbonnier, ancien gardien de l’AJ Auxerre et champion du monde 1998, a insisté sur le rôle des coéquipiers et du staff dans le soutien à Donnarumma : « Il ne s’en sortira pas tout seul, le staff et ses coéquipiers doivent commencer à ne plus le mettre en difficulté pour oublier ces erreurs », a-t-il déclaré à franceinfo: sport.

Les erreurs et leur impact sur le jeu

La mauvaise spirale de Donnarumma a commencé le 24 novembre, lors du match contre Monaco (5-2), lorsqu’une mauvaise relance a été transformée en une passe décisive pour l’adversaire. Le gardien du Milan AC a ensuite mal manipulé une frappe contre Newcastle (1-1) trois jours plus tard, offrant ainsi la balle du but. Le 2 décembre, il a été expulsé du match contre Le Havre (2-0) dès la 10e minute. Les erreurs commises par Donnarumma sont préoccupantes, car elles ont été effectuées en peu de temps et dans différentes situations, ce qui indique un niveau global d’instabilité.

L’entraîneur Luis Enrique a défendu son joueur en disant qu’il lui demandait de jouer de cette façon sur les longs ballons adverses, mais Lionel Charbonnier pense que certaines modifications doivent être apportées : « S’il veut continuer à titulariser Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique doit changer sa conception de l’utilisation du gardien« , a-t-il estimé.

Difficultés à grande échelle

Malgré ces erreurs et leur effet potentiel sur les scores finaux des matches, il ne fait aucun doute que Donnarumma, qui du haut de ses 24 ans a déjà un palmarès impressionnant de 402 matchs joués dont 60 avec l’Italie, a apporté une contribution significative au jeu. Néanmoins, dans les matchs faits ou cassés, son record est moins impressionnant. À part sa performance déterminante à l’Euro 2020, il compte peu d’expériences en Ligue des Champions et s’est avéré fautif à deux reprises lors des matchs contre le Real Madrid (1-0, 1-3) en 2022 et contre le Bayern Munich (0-1, 0-2) en 2023 .

Charbonnier a finalement commented : « Gianluigi Donnarumma n’est pas à 100 % compatible avec le jeu de Luis Enrique pour l’instant. » Tandis que Donnarumma sait que le futur parisien en Ligue des Champions repose entre ses mains gantées, il attend impatiemment le match contre Dortmund ce mercredi.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA