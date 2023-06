Ligue 2: Décision Bordeaux-Rodez reportée au 12 juin, fin du championnat en suspens

Lors de la confrontation finale de la Ligue 2, le match avait dû être interrompu suite à l’attaque d’un footballeur de l’équipe Rodez par un fan du club de Bordeaux durant la partie.

Bordeaux, Rodez, Metz et Annecy vont devoir patienter une semaine supplémentaire. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a choisi, le lundi 5 juin, de différer sa décision concernant l’interruption du match entre les Girondins et les Ruthénois, qui avait eu lieu le vendredi précédent lors de la dernière journée de Ligue 2. La rencontre a été stoppée suite à l’agression d’un spectateur bordelais envers Lucas Buades, qui venait de marquer un but pour Rodez. Le match n’a pas pu aller jusqu’à son terme, ce qui a également suspendu, pour l’instant, la promotion en Ligue 1 et les relégations en National pour les clubs de Metz et d’Annecy.

La commission de discipline de la LFP, réunie lundi, a décidé de « mettre le dossier en instruction », indique l’instance dans un communiqué officiel. Cette décision empêche, pour le moment, de programmer un nouveau match, ce que souhaitaient Bordeaux et Annecy. « La décision sera annoncée après la séance du lundi 12 juin 2023, à 13h, lors de laquelle l’instructeur présentera son rapport », précise la LFP.

Ce match est d’une importance cruciale pour la fin de la saison de Ligue 2. Bordeaux avait encore la possibilité d’assurer sa promotion en Ligue 1 en obtenant la deuxième place, si le club réussissait à remporter une large victoire contre Rodez et à dépasser Metz, actuellement deuxième. Au bas du classement, Rodez pourrait arracher son maintien en cas de succès au Matmut Atlantique et dépasser Annecy, qui se trouve actuellement à la 16e place et est le premier club non relégué, avec deux points d’avance sur le RAF.