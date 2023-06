Ligue 2: Bordeaux-Rodez perdu, Metz promu officiellement, Annecy relégué

La décision de la commission disciplinaire de la LFP a été prise lundi, attribuant la victoire à Rodez sur tapis vert. Par conséquent, Bordeaux restera en Ligue 2 pour la saison à venir.

Plusieurs équipes attendaient avec impatience la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) suite à l’interruption du match de la 38e journée entre Bordeaux et Rodez le 2 juin dernier, après l’agression d’un joueur du Rodez Aveyron Football (RAF) par un supporteur girondin. Le 12 juin, la commission de discipline de la LFP a annoncé, par le biais d’un communiqué, que la rencontre ne serait pas rejouée. La commission a souligné que l’intrusion d’un supporteur a été constatée pour agresser volontairement un joueur, en l’occurrence le Ruthénois Lucas Buades, qui venait de marquer un but.

Cette décision entraîne la défaite des Girondins, officialisant ainsi la montée du FC Metz en Ligue 1, avec qui ils étaient en compétition. Par ailleurs, le FC Annecy est relégué en National 1. Le club espérait que le match soit rejoué pour tenter de prendre la place de premier non-relégable à Rodez. De plus, les Bordelais ont reçu un retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024 et une fermeture pour quatre matchs, dont deux fermes, de la tribune Sud du Matmut Atlantique.

Les Girondins vont saisir le CNOSF

Suite à cela, le club de Bordeaux a critiqué cette décision, la qualifiant d' »incompréhensible » et « disproportionnée ». Ils ont annoncé leur intention de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) « dans les plus brefs délais ». Si le recours aboutit, la sanction de la LFP pourrait être revue. Néanmoins, le FC Metz a déjà invité ses supporters à se préparer pour la 64e saison du club en Ligue 1, qui débutera en août.

De leur côté, les Ruthénois ont accepté la décision mais ont souligné que cet événement, dont ils ont été les acteurs malgré eux, a fortement marqué les joueurs. En effet, le club et Lucas Buades ont reçu de nombreux messages haineux et menaces de mort depuis plus d’une semaine. Le Rodez Aveyron Football a demandé que de telles actions ne soient plus tolérées à l’avenir et se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de ces menaces et diffamations.