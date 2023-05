Ligue 1: PSG gagne à Auxerre et se rapproche du titre, 6 points devant Lens en deux journées

Suite à leur triomphe à Auxerre dimanche dernier (2-1), les joueurs parisiens détiennent une avance de 6 points sur Lens, alors qu’il ne reste que deux journées à disputer dans le championnat.

Il faudrait un désastre pour que le PSG ne décroche pas le titre de champion de France 2023. Suite à la victoire des Sang et Or face à Lorient, les Rouge et Bleu ont battu Auxerre (2-1) le dimanche 21 mai. Avec six points d’avance sur Lens et 16 buts de plus à la différence de buts, les Parisiens sont quasiment assurés d’être sacrés à deux journées de la fin du championnat.

Néanmoins, cela ne les a pas empêchés de connaître des difficultés face au 16e de Ligue 1 et de s’appuyer sur leur gardien, Gianluigi Donnarumma. Le PSG a pourtant montré une efficacité redoutable dès le début du match en marquant le premier but et en creusant l’écart en seulement deux minutes grâce notamment à Kylian Mbappé (6e et 8e), auteur de ses 27e et 28e buts de la saison.

On aurait pu croire que le club de la capitale allait dominer la rencontre, mais il n’a jamais vraiment réussi à se mettre à l’abri d’un possible retour d’Auxerre.

« On a un peu baissé de régime »

Entretemps, l’équipe de Christophe Galtier a manqué plusieurs occasions de marquer, tandis que l’AJ Auxerre a commencé à jouer sans crainte, touchant la barre transversale et obligeant Gianluigi Donnarumma à effectuer plusieurs arrêts (6 arrêts au total sur l’ensemble du match).

Les Auxerrois ont finalement été récompensés de leur ténacité en deuxième mi-temps avec un but de Lassine Sinayoko (51e). Marquinhos a reconnu, au micro de Prime Video à la fin du match, que l’équipe s’est un peu relâchée après avoir marqué deux buts: « On ne devait pas le faire et on s’est mis en danger. »

Les Bourguignons ont terminé le match avec 14 tirs tentés, seulement un de moins que leurs adversaires, mais s’inclinent et restent sous la menace de la relégation, à la 16e place, avec un seul point d’avance sur Nantes, premier relégable. Pour les Parisiens, les trois points engrangés sont l’essentiel ce dimanche soir, même s’ils ont perdu le contrôle d’un match où ils ont été bousculés.

Revivez les moments forts de la rencontre