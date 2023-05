Ligue 1: PSG décroche 11ème titre, devient club le plus titré en France, devant ASSE & OM

Le Paris Saint-Germain détient dorénavant le statut de l’équipe ayant remporté le plus de titres en Ligue 1, surpassant ainsi l’Association Sportive de Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille.

Le Paris Saint-Germain a récemment ajouté un 47ème titre à son palmarès, devenant ainsi le club le plus titré de l’histoire de la Ligue 1 de football français. Dans cette liste des clubs les plus titrés, on retrouve des équipes emblématiques telles que Reims, Saint-Etienne, Marseille et Lyon, ainsi que d’autres grands noms du football français comme Nantes, Monaco et Bordeaux.

Reims a dominé le football français de l’après-guerre, remportant six titres de champion de France entre 1949 et 1962. Les équipes du Stade de Reims étaient composées de joueurs vedettes de l’époque, tels que Just Fontaine, Roger Piantoni et Raymond Kopa.

L’AS Saint-Etienne a pris le relais dans les années 1960 et a connu près de 20 ans de domination, clinquée de dix titres de champion entre 1957 et 1981. Les Verts ont atteint leur apogée entre 1967 et 1976, avec sept titres de champion de France en neuf saisons.

L’Olympique de Marseille a régné sur la première division française de 1989 à 1993, avec cinq titres consécutifs de champion, dont un retiré en raison de l’affaire VA-OM. Les stars de l’OM de l’époque, telles que Papin, Waddle, Pelé, Francescoli et Boksic, ont contribué à faire du club le favori du championnat.

L’Olympique lyonnais, présidé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, a été le club de football le plus titré des années 2000, remportant sept titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008. Depuis lors, l’OL est resté un concurrent féroce dans le haut du tableau.

Enfin, le Paris Saint-Germain, acquis par le Qatar en 2011, a dominé la dernière décennie, remportant neuf titres de champion de France. Avec des ressources financières nettement supérieures à celles du reste du championnat, le PSG semble intouchable pour le moment. Cependant, il est intéressant de noter que Reims, Saint-Etienne, Marseille et Lyon ont également connu une période de domination grâce à leur solide situation financière.