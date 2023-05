Ligue 1: Lens bat l’OM, confirme sa suprématie face aux gros en 34e journée (2-1)

Samedi dernier, lors de la 34ème journée du championnat de Ligue 1, l’équipe des Sang et Or a réussi à dominer Marseille avec un score de 2-1. Cette victoire prouve une fois de plus que les Sang et Or sont généralement très performants lorsqu’ils affrontent leurs principaux rivaux.

« Peu importe la Coupe, pourvu qu’on ait l’ivresse, » était un message affiché sur une banderole dans le stade Bollaert-Delelis avant le match contre l’Olympique de Marseille, samedi 6 mai. Grâce à la défaite de Rennes face à Nice (2-1), Lens était assuré de finir dans les cinq premières places et de participer à une compétition européenne pour la première fois depuis 2007. Après leur victoire 2-1 contre l’OM avec des buts de Seko Fofana et Loïs Openda, les Sang et Or se rapprochent de la prestigieuse Ligue des champions, déjà disputée en 1999 et 2003.

9 points sur 12 contre les équipes du podium

Avec onze points d’avance sur Monaco, quatrième et en déplacement à Angers dimanche, Lens pourrait valider sa place en Ligue des champions dès la prochaine journée. Les hommes de Franck Haise ont été très performants contre leurs rivaux directs, en prenant neuf points sur douze possibles contre le PSG et Marseille. C’est autant que le Paris Saint-Germain, tandis que les Phocéens ne comptabilisent aucun point lors de ces confrontations.

Seule une défaite face au PSG au Parc des Princes il y a trois semaines (3-1) entache le bilan de Lens. Néanmoins, l’expulsion rapide de Salis Abdul Samed à la 19e minute explique en partie ce faux pas. Lens a également bien réussi contre le top 5, avec 16 points pris sur 24 possibles, autant que Paris et mieux que Marseille (7/21), Monaco (5/21) et Lille (4/15).

Lors du match contre Marseille, les joueurs de Lens ont dû faire face à un pressing intense, surtout en première mi-temps. Ils auraient pu être menés au score sans un but refusé à Alexis Sanchez (8e). Cependant, ils ont réussi à renverser la situation grâce à des buts de Fofana (1-0, 42e) et Openda (2-0, 60e). Openda, qui a inscrit 19 buts cette saison en Ligue 1, a déclaré sur Canal+: « On s’est battus, ça a montré ce qu’on voulait faire dans ce championnat. On savait que c’était un match très difficile, on a montré un bel état d’esprit et on mérite cette victoire. »

Des points perdus face aux cinq derniers du classement

Openda symbolise la performance de Lens contre les équipes du haut de tableau, avec cinq buts en huit rencontres face aux membres du top 5. Son but de la tête, sur un centre de Przemyslaw Frankowski, fait suite à un but contre Toulouse (1-0) la semaine dernière et un doublé à Monaco (3-0).

Paradoxalement, Lens a perdu des points importants contre des équipes plus abordables, peut-être ceux qui manquent pour détrôner le PSG et remporter un deuxième titre après 1998. Les Sang et Or ont engrangé 19 points (sur 27 possibles) contre les cinq derniers du classement, soit seulement trois de plus que contre les cinq premiers. Les deux dernières journées de Ligue 1 verront Ajaccio (19e) et Auxerre (15e) affronter les Nordistes, l’occasion idéale de rectifier le tir.