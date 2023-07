Librairie féministe parisienne secourue par l’amour suite à une polémique sur les réseaux sociaux.

Après que les responsables de « Un livre et une tasse de thé » ont publié un tweet d’humeur pour exprimer leur mécontentement face à leur boutique parisienne qui n’affichait pas le succès espéré, elles ont malheureusement reçu une avalanche de réactions haineuses sur les réseaux sociaux. Cependant, face à l’adversité, l’histoire a pris un tournant inattendu. En effet, la librairie connaissait des difficultés financières et était proche de mettre la clé sous la porte, mais cette controverse a éveillé l’intérêt d’un public touché par ces entrepreneurs acharnés et passionnés par leur travail. Grâce aux dons généreux de la communauté des amoureux des livres qui a su répondre présent, « Un livre et une tasse de thé » a finalement été sauvée de la faillite imminente. Ainsi, malgré les premiers déboires, le récit de cette entreprise dont la réussite semblait compromise s’est achevé sur une note heureuse qui a touché de nombreux cœurs.

Un tweet haineux provoque un sursaut de solidarité pour une librairie menacée de faillite

Le tweet qui a tout changé

Juliette Debrix et Annabelle Chauvet, les deux gérantes de la librairie « Un livre et une tasse de thé », avaient du mal à joindre les deux bouts et craignaient pour l’avenir de leur établissement. Mais c’est un tweet de Jérôme Godefroy, diffusé le 10 juillet dernier, qui a provoqué un retournement de situation inattendu.

Le journaliste indépendant partageait sur Twitter un article de Télérama évoquant la difficulté de survie des petites librairies. Mais c’est son commentaire sur la librairie féministe « Un livre et une tasse de thé » qui a provoqué la colère des internautes. Le tweet, qui critiquait le militantisme clivant, a été relayé des centaines de fois, et surtout, a suscité une vague de messages haineux à l’encontre des deux gérantes.

Un élan de solidarité qui dépasse la haine

Si certains internautes ont choisi l’insulte, d’autres se sont mobilisés pour sauver la librairie. La cagnotte en ligne lancée par Juliette et Annabelle pour sauver leur établissement a reçu en quelques heures près de 23 000 euros, et affiche aujourd’hui un montant de plus de 90 000 euros.

Ce sursaut de solidarité a permis à la librairie de sortir la tête de l’eau et de retrouver un avenir plus serein. Touchées par cet élan de générosité, les deux gérantes ont reçu des témoignages de soutien de toute la France, et même d’ailleurs dans le monde.

Un message d’espoir dans un monde où la haine peut faire mal

L’histoire de « Un livre et une tasse de thé » est l’illustration que dans un monde où la haine peut faire mal, la solidarité peut faire des miracles. Ce soutien inattendu a permis à la librairie de continuer à exister et de poursuivre sa mission de promouvoir la littérature féministe, lutter contre les discriminations et promouvoir l’éducation.

Mais cette histoire est aussi un rappel à la vigilance. Derrière chaque tweet haineux, chaque message d’insulte, il y a des personnes qui peuvent souffrir. La librairie a porté plainte contre X, mais la lutte contre la haine ne peut être l’affaire de quelques-uns. C’est l’affaire de tous. Nous avons tous une responsabilité dans la construction d’un monde plus bienveillant, plus solidaire, plus juste.