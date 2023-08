L’héritage familial du château de Monteton : une histoire qui perdure

Installé depuis un demi-siècle dans la famille, le château prestigieux et l’auberge pittoresque de Monteton sont désormais en quête d’un nouveau propriétaire. Fanchon Feramus, originaire de cette magnifique région et héritière de cette affaire florissante, est déterminée à reprendre les rênes de l’entreprise familiale. L’histoire de cette famille attachante a été bâtie autour de cette demeure majestueuse et de ce lieu d’accueil chaleureux et convivial. Aujourd’hui, c’est au tour de la jeune et ambitieuse Fanchon de devoir redonner une nouvelle impulsion à cette activité foisonnante. Accompagnée de sa passion, de son savoir-faire et de son goût pour les défis, elle est prête à relever ce défi de taille en insufflant un vent nouveau dans ce patrimoine immobilier prestigieux et cette entreprise de grande renommée.

Une transmission d’un lieu de vie riche

Fanchon Feramus souhaite racheter l’auberge du château de Monteton en août 2023, laquelle a été achetée par ses parents en 1974. Aujourd’hui, ses parents, prêts à passer la main, cherchent à transmettre avec succès leur économie. Le château, une belle ruine au moment de l’achat, a été restauré progressivement pour devenir un lieu de vie pour la famille Feramus. La localité a fonctionné essentiellement comme une auberge et une résidence d’artistes.

Des cycles d’activités au château

Le château de Monteton a été initialement restauré pour devenir une table d’hôtes, puis d’abord pour les stages de développement personnel. Sans être exempts de préjugés, ces stages se sont succédé, notamment les stages de musique, les séjours de jeunes et les mariages. Le domaine est aussi devenu un lieu de séjour pour des associations et des groupes familiaux. Fanchon Feramus souhaite reprendre le relais avec des idées pour développer les activités, mais ce développement nécessitera la mise en conformité des normes, qui est actuellement fluctuante.

Un financement participatif pour le rachat

Fanchon Feramus projette de racheter la société exploitante et la société possédant les murs pour bien mettre en avant le patrimoine historique du château et pour rénover le domaine. Afin de financer cette ambition, elle souhaite utiliser une cagnotte en ligne pour lever les fonds nécessaires. Elle prévoit d’utiliser cette trésorerie ainsi que les prêts bancaires pour racheter les parts, assurer la conformité du domaine aux normes et développer de nouvelles activités.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA