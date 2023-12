Les trafics d’animaux exotiques mettent en péril les oiseaux sauvages

Au fil des années, les animaux ont pris une place de choix dans le monde de la mode, et en particulier le perroquet au plumage gris qui est devenu une véritable icône. Cette popularité a donné naissance à un marché international s’étendant sans aucune limite géographique. Enquête de fond menée par le Journal du 20 Heures pour remonter la chaîne d’approvisionnement de ces oiseaux si prisés. Plongée au cœur d’un univers souvent méconnu du grand public.

Un trafic juteux

En France, les oiseaux exotiques sont de plus en plus prisés en tant qu’animaux de compagnie, avec environ six millions d’oiseaux à dénombrer. Cependant, une partie de ces oiseaux font l’objet d’un vaste trafic international extrêmement lucratif. Ils sont capturés en Afrique et transportés illégalement dans des conditions déplorables pour répondre à la demande croissante sur le marché noir. Malgré l’existence d’élevages légaux en France, le trafic illégal s’est développé ces dernières années.

Des trafiquants au Congo

Les trafiquants se procurent les oiseaux 6 000 km plus au sud, dans le bassin du Congo, plus précisément à Brazzaville. Des enquêteurs spécialisés infiltrent les réseaux de contrebande pour les démanteler, puis interviennent avec la gendarmerie pour stopper le trafic. Les oiseaux sont dissimulés au cœur d’autres marchandises et le prix d’un seul oiseau peut atteindre 2 000 euros, ce qui fait du trafic des oiseaux exotiques une opération lucrative et bien organisée, semblable à celle de la drogue.

