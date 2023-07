Les tapettes à mouche hilarantes qui ont conquis la France !

Il existe dans la région aveyronnaise une entreprise originale qui se consacre depuis environ dix ans à la production et à la vente d’un accessoire pour le moins surprenant : la tapette à mouche. Cette gamme de produits singulière semble rencontrer un franc succès auprès de la clientèle, d’après le témoignage du propriétaire. Quoi de plus étonnant en effet que de se consacrer à la conception d’un objet immanquablement associé aux beaux jours et à nos tentatives maladroites pour se débarrasser des insectes irritants qui s’invitent dans nos maisons et nos vies ? Cependant, cette entreprise semble en avoir fait une spécialité et ses tapettes, couleur pastel ou chatoyantes, légères et faciles à manipuler, connaissent un réel engouement dans le secteur. Voilà un exemple de la richesse et de l’originalité des idées qui peuvent émerger lorsque l’on se donne les moyens de les développer !

Des tapettes à mouche made in Aveyron

Un nom occitan pour une entreprise aveyronnaise

La société Bouvet moules & injection, basée à Brusque, emploie quatre salariés. Son gérant, Pierre Bouvet, développe une gamme de tapettes à mouche baptisée « Fascagat », en occitan, pour « fait chier ! ». L’appellation est floquée de « fabriqué en Aveyron ». Pourquoi ce nom ? « Car mon grand-père me disait ça quand je lui parlais trop quand j’étais petit. Ça s’adapte bien à la mouche qui nous emmerde », raconte Pierre Bouvet.

Un produit fun et résistant dans le temps

La gamme de tapettes a fêté ses 10 ans et a vu ses ventes doubler en une décennie, passant de 5 000 à 10 000. Pour un prix de vente à 1,68 euros sur le site de l’entreprise, les clients peuvent se procurer ce produit qualitatif et résistant dans le temps. La société fournit principalement des quincailleries et des commerces de proximité, ainsi que des clients démarchés téléphoniquement ou acquis grâce au bouche-à-oreille. La concurrence des produits à bas prix venant de Chine constitue un véritable défi pour la société. Cependant, les clients de Bouvet moules & injection savent que leur produit est fun et résistant dans le temps, ce qui fait toute la différence. L’entreprise réfléchit actuellement à proposer de nouveaux produits comme des couverts à pique-nique ou des balayettes pour les toilettes, mais les tapettes à mouche restent leur produit phare.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr