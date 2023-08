Les stations de ski menacées par le changement climatique. Titre buzz : « Le réchauffement climatique met-il fin aux joies de la glisse ? »

Le sujet épineux du réchauffement climatique continue de préoccuper de nombreuses personnes, notamment ceux qui pratiquent des sports d’hiver. Qu’en est-il vraiment de leur avenir ? C’est la question qui a été posée au journaliste Hugo Capelli, invité sur le plateau du 19/20 le mardi 29 août dernier. Avec un ton calme et réfléchi, il a analysé la situation et discuté des différentes théories qui circulent sur le sujet. Il a ainsi mentionné qu’il y avait des inquiétudes concernant la diminution de la quantité de neige, qui est un élément clé pour les sports d’hiver, et que cela pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’industrie. Les cœurs ont battu fort chez les amateurs de ski et snowboard en entendant les réflexions de Hugo Capelli sur ce sujet crucial.

Les stations de ski européennes menacées par le manque de neige

Selon une étude relayée par Franceinfo, plus de 90% des stations de ski européennes sont menacées par la disparition de la neige à cause du réchauffement climatique. En France, cette problématique n’est pas épargnée. Si la hausse de température est de 2°C, la moitié des stations de ski seraient confrontées à une pénurie de neige, et ce chiffre monterait à 98% si la hausse atteignait les 4°C.

150 structures dédiées au sport d’hiver ont déjà fermé

La neige artificielle est-elle une solution ? Non, pour plusieurs raisons. D’abord, il est nécessaire d’avoir des réserves d’eau conséquentes pour produire de la neige artificielle. Ensuite, même si les stations de ski s’appuient sur l’enneigement artificiel, plus de la moitié restent hautement menacées. Selon Samuel Morin, l’auteur de l’étude, les stations de ski doivent s’adapter et revoir leur mode de fonctionnement. Cependant, pour certaines, il est déjà trop tard. En effet, en France, plus de 150 structures dédiées au sport d’hiver ont fermé leurs portes ces dernières années à cause du manque de neige et de l’impact du réchauffement climatique.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA