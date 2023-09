Les Springboks en terre varoise pour la Coupe du Monde Rugby 2023 : une mission de taille.

Il ne reste plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la compétition la plus attendue de l’année, la Coupe du Monde de Rugby à XV. Du 8 septembre jusqu’au 28 octobre, neuf stades à travers le pays vont accueillir ce tournoi prestigieux. Les Springboks, champions du monde en titre, ont déjà pris leurs quartiers dans leur hôtel, situé dans la charmante ville de La Seyne-sur-Mer, pour le plus grand plaisir de leurs nombreux supporters. L’excitation est palpable et les rues de la ville résonnent des cris de joie des fans impatients d’applaudir leur équipe favorite. Cette compétition représente l’apogée de la saison pour tous les passionnés de rugby à travers le monde entier, et cette année ne fait pas exception. Les équipes sont prêtes à tout donner sur le terrain, à se battre pour la victoire et à faire rayonner leur pays aux yeux du monde entier. La tension est à son comble, et les supporters vont vivre des émotions intenses au fil des rencontres. Le moment est venu de se préparer à vivre un mois de folie, riche en émotions et en rebondissements !

Les Springboks arrivent

Les champions du monde de rugby à XV, les Springboks, ont rejoint leur hôtel de la Seyne-sur-Mer, où ils séjourneront pendant la phase de poule de la Coupe du monde qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Les joueurs ont choisi cet établissement car ils y ont été très bien accueillis en novembre 2022, lors d’un match face à la France à Marseille. Les Varois sont fiers et excités de recevoir les champions du monde pendant cette compétition.

Un hôtel aux couleurs de l’Afrique du Sud

Le Grand hôtel des Sablettes à la Seyne-sur-Mer a été choisi pour recevoir les Springboks pendant la Coupe du Monde de rugby 2023. La façade de l’hôtel a été décorée avec des drapeaux pour l’occasion, tandis que le directeur de l’hôtel est très enthousiaste à l’idée d’accueillir les champions du monde.

Allier sécurité, santé

La sécurité est une priorité pour les Springboks, et donc pour l’hôtel qui les héberge. Des policiers et des équipes de déminage assurent une présence permanente dans l’établissement. L’hôtel a également dû demander une dérogation au ministère de la Transition écologique afin de pouvoir vendre des bouteilles d’eau en plastique à ses clients, et ainsi répondre aux exigences diététiques des joueurs.

Des Varois au contact des joueurs

Les habitants de la Seyne-sur-Mer se sont mobilisés pour rencontrer les joueurs sud-africains, notamment ceux qui ont joué pour le club local, le Rugby Club Toulonnais. Les champions du monde en titre sont également concentrés sur leur premier match contre l’Écosse le 10 septembre, qu’ils considèrent comme crucial.

Les Springboks… Mais encore ?

Le nom des Springboks provient d’une antilope sauteuse d’Afrique australe. Le sélectionneur de l’équipe estime que le premier match contre l’Écosse sera le plus important de la compétition car les Springboks sont dans une poule difficile. Après l’Écosse, l’Afrique du Sud affrontera la Roumanie, l’Irlande et les Tonga.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA