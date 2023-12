Les secrets de la migration des oiseaux : fuite du froid et trajet en sens aller-retour

Chaque jour, nous vous proposons une nouvelle analyse passionnante de notre partenaire The Conversation. Aujourd’hui, plongez dans une fascinante exploration des raisons sous-jacentes des migrations aviaires, décortiquées par un éminent universitaire. Découvrez ces mystères du monde aviaire avec une perspective inédite et enrichissante.

(Le rôle du froid dans la migration des oiseaux)

Leur vol majestueux dans le ciel, leur chant mélodieux au lever du jour : les oiseaux, ces symboles de liberté, savent également prendre la décision de partir en migration. Contrairement à une idée largement répandue, ce n’est pas le froid qui les pousse à partir, mais bien le manque de nourriture en hiver. En effet, ils doivent être capables d’endurer des températures largement en dessous de zéro. Le plumage est un excellent isolant chez les oiseaux : en gonflant leur plumage, ils emprisonnent une plus grande quantité d’air et repoussent ainsi un peu plus le froid tout en conservant leur chaleur corporelle. En réalité, c’est l’épuisement des ressources alimentaires à la fin de l’automne, en particulier les invertébrés dont se nourrissent de nombreux passereaux et limicoles, qui les pousse à partir.

(Résistance des oiseaux au froid)

Il est surprenant de constater que les oiseaux peuvent résister au froid. En réalité, de nombreux migrateurs partent dès l’été, comme les coucous, quand il fait encore chaud, pour éviter une possible mort due à la famine en hiver. Lors des grands froids, des mortalités massives sont connues et peuvent réduire dramatiquement les populations de certaines espèces hivernantes. C’est le cas notamment de la fauvette pitchou ou de la bouscarle de Cetti. Des études ont montré que des espèces comme les flamants roses ou les martins-pêcheurs sont affectées par les épisodes de froid, car ces derniers gèlent les étangs dans lesquels ces oiseaux se nourrissent.

(La diversité des routes migratoires)

Contrairement à l’idée reçue que les oiseaux empruntent le même trajet à l’aller et au retour, de nombreuses espèces empruntent des routes différentes au printemps et en automne. Les routes migratoires sont très diverses et peuvent être étudiées grâce à des technologies de suivi. Par exemple, les cigognes traversent les Pyrénées sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, puis se dirigent vers Gibraltar. En Europe centrale, les routes des cigognes convergent vers Istanbul pour éviter de passer au-dessus de la mer Noire et de la Méditerranée, longent ensuite la côte de la Syrie à l’Égypte pour se disperser finalement en passant au-dessus du Soudan.

(Les particularités des routes migratoires)

Les routes migratoires sont diverses et peuvent être différentes en fonction de l’espèce et de l’individu. Certaines routes semblent dictées par les conditions météorologiques, tandis que d’autres sont influencées par la localisation des sites riches en nourriture. Cela explique le phénomène de migration en boucle, où les oiseaux n’empruntent pas le même trajet en automne et au printemps. Par exemple, les coucous effectuent une boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, tandis que d’autres espèces telles que les pies-grièches écorcheurs d’Espagne migrent de manière surprenante vers la Grèce avant de descendre jusqu’au sud de l’Afrique.

