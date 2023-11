Les pygargues sont des parents exceptionnels : découvrez pourquoi!

Fidèles partenaires, les duos de pygargues s’unissent pour l’éternité dans le but de construire un foyer commun et de prendre soin de leur progéniture.

Les impressionnants nids des pygargues à tête blanche

Les nids des pygargues à tête blanche sont parmi les plus grands de tous les animaux. Ils retournent chaque année au même endroit pour continuer leur construction. Les plus petits nids mesurent presque 1,50 m de diamètre et les plus gros pèsent plus lourd qu’une voiture.

Construction et entretien des nids

Les pygargues construisent leurs énormes nids à l’aide de bâtons et les renforcent avec de la mousse, des feuilles et des plumes. Ces nids suspendus très haut dans les épaisses branches d’arbres côtiers sont réalisés par les deux parents, particulièrement pendant la saison des amours. Les nids les plus réussis se trouvent haut dans les arbres, loin des prédateurs terrestres et près de l’eau pour assurer une source de nourriture constante. La construction d’un nid prend environ trois mois, mais la plupart des couples continuent de le modifier et de l’améliorer tout au long de l’année.

Le rituel de parade aérienne

Contrairement à la croyance, les pygargues ne se reproduisent pas dans les airs, mais ils s’engagent dans un rituel de parade aérienne assez inhabituel. Les couples accrochent leurs serres pendant le vol et effectuent une chute libre, appelée « cartwheeling ». Juste avant de toucher terre, ils se séparent et remontent dans le ciel. Ils se retirent ensuite dans les branches pour se reproduire, et 5 à 10 jours plus tard, la femelle pond son premier œuf.

L’incubation des œufs et l’arrivée des petits

Les œufs des pygargues sont relativement petits et prêts à éclore au bout de cinq semaines. Pendant la période d’incubation, l’un des parents couve les œufs pour maintenir une température constante et protéger les oisillons des prédateurs. Lorsque les œufs sont prêts à éclore, les oisillons utilisent leur bec pour s’échapper de la coquille. Ce processus prend près de deux jours et les adultes restent vigilants tout au long du processus.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA