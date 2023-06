« Les P’tites Poules aux Dents Acérées » – Christian Jolibois révolutionne les contes!

L’attrait était irrésistible, en cette période de célébration de Pâques, d’ignorer le poulailler sans prendre le temps de dire bonjour aux « P’tites Poules » !

Dans le cadre des fêtes de Pâques, Les P’tites Poules, la série mondialement connue auprès des jeunes et de leurs parents, présente un clin d’œil avec l’ouvrage Quand Les P’tites Poules auront des dents. Cette création de Christian Jolibois et Christian Heinrich, coéditée par les éditions Le Robert et PKJ, existe depuis plus de 20 ans et a vendu 5 millions d’exemplaires, jusqu’en Chine.

Dans cette nouveauté, les personnages populaires tels que Pedro le cormoran, Coquenpâte le glouton, Carmen et Carmelito, reviennent dans de petites anecdotes illustrées, et sept expressions françaises sur les volailles sont présentées, avec beaucoup d’humour et de complicité. L’idée est de faire rire une dernière fois les enfants avant d’aller dormir, selon l’auteur Christian Jolibois. Il espère que ce livre amusant et court portera ses fruits et réjouira les petits à l’occasion des fêtes de Pâques.

D’autres lectures intéressantes pour les jeunes sont proposées, notamment dans le contexte du film Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, réalisé par Martin Bourboulon. Les adolescents peuvent lire des œuvres d’Alexandre Dumas ou se plonger dans la version adaptée du film par Christine Féret-Fleury, publiée aux éditons Flammarion jeunesse. Pour ceux qui sont plus jeunes (6 à 10 ans), Les Mousquetaires et D’Artagnan de Julie Gouazé et Mona Dolets sont des petits livres ludiques et colorés, parus aux éditions Quelle histoire.

Que cette semaine soit remplie de belles lectures pour tous!