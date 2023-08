Les prix de l’immobilier à Lyon : découvrez les quartiers les plus touchés par la baisse en 1 an.

Le mouvement baissier des prix immobiliers est encore palpable dans la ville de Lyon, où l’on note une chute significative de presque 10% en l’espace d’une année. Les neuf arrondissements lyonnais ne sont pas épargnés par cette tendance à la baisse et certains quartiers ont été plus durement touchés que d’autres. Plus particulièrement, les quartiers les plus cossus de la ville ont été les plus touchés par cette baisse des prix. Il est donc opportun de faire le point sur chaque quartier pour identifier les différences d’impact selon l’arrondissement où se situe chaque bien immobilier.

Les prix de l’immobilier en chute libre à Lyon

Les prix de l’immobilier connaissent une baisse significative à Lyon, qui enregistre la baisse la plus importante en France entre août 2022 et août 2023, selon les données de Meilleurs Agents. Cette baisse touche tous les arrondissements et est due à des facteurs tels que le manque de logements, la hausse des taux d’intérêt, l’inflation galopante ou la crise du logement neuf.

Les quartiers les plus touchés

Plusieurs quartiers lyonnais subissent une forte chute des prix de l’immobilier, avec des baisses allant jusqu’à 11,9%. Dans le 4ème arrondissement, la baisse est de 10,1%. Cette tendance touche également des quartiers en vogue, tels que la Croix-Rousse, Cordeliers, Bellecour, Terreaux, Montchat, Vitton, Brotteaux, Molière, Vauban, Saxe-Gambetta et Monplaisir.

Mais il y a des signes de reprise pour certains quartiers, comme ceux proches du futur tram express de l’ouest lyonnais prévu pour 2031.

Les prix dans chaque arrondissement

La baisse des prix touche chaque arrondissement à des degrés divers, allant de -7% dans le 9ème arrondissement à -11,9% dans certains quartiers du 3ème, 4ème et 5ème arrondissement. Les prix dans le 5ème arrondissement, notamment Menival et Point du Jour, ont également subi une forte baisse, ainsi que dans certains quartiers du 8ème arrondissement. Chaque quartier individuel est décrit dans les listes distinctes des prix de chaque arrondissement.

source originale : actu.fr

