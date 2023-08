Les passions numériques des stars sportives

Humains comme tout le monde, les athlètes professionnels apprécient eux aussi les opportunités offertes par le web. Leurs passions respectives peuvent alors se rapprocher de celles du commun des mortels. Mais pas que…

Le streaming sur Twitch a ses références

Chaque sport a forcément sa star ou sa vedette présente sur Twitch, une plateforme de streaming initialement vouée à la diffusion de jeux vidéo et peu à peu évolutive au sein d’autres domaines. Parmi eux, on compte la catégorie « just chat » où un diffuseur ou streamer en bon anglais peut profiter d’une proximité numérique avec ses spectateurs pour échanger et découvrir certaines questions posées.

Si certains sportifs ont pu se faire piéger à cause d’une franchise parfois trop importante et des dérapages non contrôlés, ils sont majoritairement gagnants avec cette formule promulguée par Twitch. Ils peuvent montrer un autre visage que celui sans cesse contrôlé devant les médias traditionnels et ainsi, partager leurs passions respectives.

Légende : Le podcast a lui aussi la cote

Cela suit notamment cette logique lorsque l’on retrouve un athlète sur une diffusion de jeux vidéo. Et de la Premier League de football à la NFL outre-Atlantique, nombreux sont les athlètes à le faire. Côté Formule 1, Lando Norris, Max Verstappen et Charles Leclerc se retrouvent presque toutes les semaines sur les circuits virtuels de manière amicale avant de lutter, cette fois-ci pour de vrai, sur les circuits le week-end !

Une époque difficilement compréhensible pour certaines générations qui a toutefois, permis un rapprochement naturel et dans l’ère du temps entre fans et sportifs de haut niveau.

Le poker pour un grand nombre d’athlètes

Ils retrouvent vraisemblablement un aspect mental connu sur les terrains de tennis, de football ou sur toute autre surface sportive. Ils profitent également de l’avancée majeure d’une discipline intéressante pour beaucoup qui, par ses plateformes numériques, profite de l’attrait de ces mêmes stars pour pouvoir mettre en avant services et surtout, amour des cartes.

L’aura du poker va parfois au-delà des simples athlètes passionnés de cette activité historique revenue au goût du jour. La plateforme PokerStars est pour beaucoup, la référence absolue du genre et son apparition remarquée auprès de l’écurie de F1 Red Bull Racing prouvent également à quel point cet univers a su évoluer. Dans un milieu aussi compétitif que la Formule 1, une entreprise comme PokerStars et plus globalement une discipline comme le poker, prouvent que l’intérêt dépasse l’entendement et marque le commencement d’une nouvelle ère du divertissement. Y compris pour les meilleurs athlètes de la planète.

Les vlogs pour vulgariser la vie d’un athlète

Strass et paillettes ? Voici comment certaines personnes imaginent, sans la moindre idée du monde, la vie de certains sportifs de haut niveau. Si les plus grands athlètes de la planète peuvent en effet, se targuer d’un train de vie assez onéreux, peu de personnes connaissent réellement les sacrifices mis en place pour arriver à un tel niveau sportif et même, financier.

Légende : Le nouveau terrain de jeu des athlètes

Plus en bas de l’échelle, de nombreux athlètes professionnels luttent chaque jour pour un peu de reconnaissance et surtout, une certaine stabilité financière. C’est une donnée fréquemment observée dans le milieu du tennis ou encore, de l’athlétisme où seuls les primes et autres contrats de sponsoring permettent à ces talentueux athlètes de gagner leur vie.

Pour contrer ces idées reçues ou parfois pour démocratiser une discipline méconnue et pourtant parfois olympique, de nombreux athlètes se sont lancés dans la création de blogs vidéo, à savoir le vlog en langage moderne. L’exemple de Perrine Laffont est saisissant. Après plusieurs années à dominer le classement international, l’Ariégeoise a décidé de montrer l’envers du décor en filmant ses entraînements éreintants, ses trajets interminables et tous les insides qui prouvent à quel point la compétition internationale peut être complexe à gérer. En ce sens, beaucoup de sportifs n’hésitent plus à prendre caméra et étendre leur activité pour eux aussi, parler de ce que l’on ne voit pas à la télévision ou lors des compétitions.