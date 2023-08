Les parents du petit Emile se livrent en exclusivité sur sa disparition.

Le village paisible du Haut-Vernet a été frappé par le drame le 8 juillet dernier. Emile, un petit garçon de seulement deux ans et demi, a disparu sans laisser de trace. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les recherches s’intensifient, mais il n’y a toujours pas de nouvelles de l’enfant. Le village tout entier est en état de choc et les parents d’Emile, Marie et Colomban, sont complètement dévastés. Ils ont décidé de s’adresser à la communauté via un site catholique, dans l’espoir que quelqu’un ait des informations sur leur enfant bien-aimé ou qu’une intervention divine puisse ramener leur petit garçon sain et sauf. C’est un moment difficile pour la famille d’Emile et il est temps pour la communauté de leur montrer leur soutien et leur solidarité dans ces moments douloureux.

Un enfant disparu depuis deux mois

Le petit Émile, âgé de 2 ans et demi a disparu le 8 juillet du jardin de ses grands-parents dans le village du Haut-Vernet en Alpes de Haute-Provence. Depuis sa disparition, sa famille vit un véritable calvaire et fait face à un harcèlement médiatique, bouleversant leur vie privée. Les gendarmes et les nombreux bénévoles participent aux fouilles pour le retrouver, mais malheureusement ils n’ont pas encore réussi à le localiser.

Une famille catholique ridiculisée

Les parents d’Émile sont catholiques et pratiquent leur foi à travers la messe traditionnelle et l’animation chorale. Ils sont également impliqués dans les associations Charlier et Agrif, militantes pour le respect de l’identité chrétienne et française. Cependant, certains médias ont ridiculisé leur foi et les ont moqués sur les réseaux sociaux.

Une mobilisation spontanée remarquable

La famille a reçu un soutien inconditionnel de la part des proches et de la population. La mobilisation spontanée a été extraordinaire et n’a pas laissé la famille indifférente. Le procureur de la République, a signalé que cela faisait quelques temps qu’il n’avait pas vu une telle mobilisation spontanée. La famille continue à espérer un miracle et ne perd pas espoir.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA