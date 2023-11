Les ONG pressent l’UE d’arrêter immédiatement l’exportation d’animaux vivants

Selon un rapport alarmant étayé par des preuves accablantes, il semblerait que les autorités compétentes minimisent grandement la distance et la durée des voyages effectués par les animaux vivants, au détriment de leur santé et de leur bien-être. En effet, les registres officiels sont loin de refléter la réalité cruelle de ces transports inhumains. Cette révélation soulève de graves préoccupations quant au traitement réservé aux animaux, mettant en lumière l’absence de considération pour leur souffrance. En somme, il est urgent de remédier à cette situation et de prendre des mesures concrètes pour assurer une protection adéquate à ces êtres vulnérables.

Des ONG demandent l’interdiction de l’exportation d’animaux vivants

Des ONG européennes exhortent l’Union européenne à interdire l’exportation d’animaux d’élevage vivants en dehors de ses frontières. La Commission européenne devait initialement proposer une révision des règles sur le bien-être animal, mais finalement, seule la présentation d’une proposition sur la protection des animaux pendant le transport est prévue pour le 6 décembre.

Des règles strictes demandées pour le transport des animaux en Europe

Les ONG réclament de nouvelles règles strictes concernant le transport des animaux au sein même de l’UE, en particulier pour les veaux et agneaux non sevrés et les femelles gestantes. Elles soulignent que la nature transnationale des exportations d’animaux vivants rend particulièrement difficile la protection du bien-être des animaux.

Des révélations inquiétantes sur les exportations d’animaux de l’UE

Un rapport publié par les ONG met en lumière des révélations inquiétantes sur les exportations d’animaux de l’UE. Elles soulignent que les registres officiels sont incomplets et souvent inexacts, sous-estimant largement la longueur et la durée de nombreux transports. Le rapport révèle notamment que l’UE a exporté environ 30 000 génisses gestantes à des pays comme l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, où les trajets peuvent atteindre 6 000 km et durer jusqu’à trois semaines.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA