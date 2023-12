Les oiseaux pourraient avoir une origine bien plus ancienne que prévu, selon une nouvelle étude

En Afrique, des scientifiques ont mis au jour des traces qui évoquent celles des oiseaux, mais qui remontent à environ 210 millions d’années.

Une découverte surprenante

Après des années de datation des plus vieux ancêtres des oiseaux à soixante millions d’années, des chercheurs ont fait une découverte surprenante. En examinant des empreintes mystérieuses retrouvées en Afrique, ils ont constaté qu’elles ressemblaient fortement à celles des oiseaux, mais le plus étonnant c’est qu’elles remontent à environ deux cent dix millions d’années, rapporte ScienceAlert.

Des empreintes anciennes

Ces empreintes avaient été retrouvées il y a plusieurs années au Lesotho. Des paléontologues ont décidé d’effectuer des recherches plus complètes et ont publié les résultats de leur étude dans la revue scientifique Plos One fin novembre, indique Slate. Ils ont identifié deux types distincts d’empreintes qui appartiennent à la catégorie Trisauropodiscus, celle des empreintes de pas à trois doigts ressemblant à celles des oiseaux.

À qui appartiennent ces traces de pas ?

Le premier type d’empreinte pourrait appartenir à un dinosaure, tandis que le deuxième type pose question. Plus petite et plus large que haute, cette empreinte ressemblerait plus à celle des oiseaux d’aujourd’hui. Il pourrait donc s’agir d’une trace de pas de leurs ancêtres. Cette découverte laisse ainsi penser que les dinosaures et les oiseaux pourraient avoir eu des traits communs bien plus tôt qu’on ne l’imaginait.

« Le fait que ces empreintes ressemblent si fortement aux traces des oiseaux modernes montre clairement que l’origine de la morphologie des pieds semblable à celle des oiseaux date d’au moins 210 millions d’années », écrivent les paléontologues dans leur étude.

