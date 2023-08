Les mystérieux alchimistes écologiques de la région du Pilat

Au cœur des montagnes du Pilat, là où les collines verdoyantes s’étendent à perte de vue, Delphine et Maxime perpétuent leur art dans la discrétion et l’humilité. Les deux artisans de la distillerie bio nous proposent des créations raffinées, élaborées avec soin et patience, à travers des eaux-de-vie et des spiritueux uniques en leur genre. Chaque lot produit est le fruit d’un travail méticuleux et respectueux de l’environnement, bouillonnant d’un mélange d’arômes sensuels, aux notes exotiques et complexes. Ces derniers reflètent l’âme et les saveurs du terroir unique du Pilat, et sont le fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération. De plus, la distillerie se niche dans une grange d’époque, où les poutres en bois d’antan semblent encore porter l’histoire intemporelle de cette région. Là, se tient un vieux alambic à vapeur qui attend patiemment de reprendre du service, avec l’engagement et la passion que seuls les vrais artisans possèdent.

Une distillerie bio au cœur du Pilat

Delphine et Maxime, deux trentenaires, ont quitté leur job pour créer une distillerie artisanale et bio dans le Pilat. Ils distillent des eaux-de-vie et des spiritueux bio qui reflètent l’âme du terroir, avec une préférence pour les produits locaux. Pour développer leur gamme, ils ont

