Les larmes de départ du camping : voici pourquoi la tente reste aimée

Il y a une quinzaine d’années, les mobil-homes ont commencé à envahir les campings du littoral de l’Hérault. De plus en plus de vacanciers optent pour ces hébergements confortables et modernes qui offrent tous les avantages de la vie domestique tout en permettant de profiter des joies du camping. Pourtant, malgré cette tendance, certains campeurs résistent encore et toujours. Les amoureux du camping traditionnel, ceux qui préfèrent planter leur tente, installer leur caravane ou garer leur camping-car sont encore nombreux à venir séjourner sur les côtes de l’Hérault. Pour preuve, direction Marseillan-Plage, où nous sommes allés à la rencontre d’une structure familiale entièrement dédiée au camping traditionnel. Un reportage sur une ambiance de vacances qui perdure et qui, on l’espère, ne se tarira jamais.

Le camping traditionnel, une expérience authentique en voie de disparition ?

Depuis une quinzaine d’années, les mobil-homes ont envahi les campings du littoral de l’Hérault, laissant peu de place aux tentes, caravanes et camping-cars. Malgré tout, certains campings résistent à cette tendance. C’est le cas du camping familial Beauregard, situé à Marseillan-Plage, qui n’accueille que des emplacements nus pour préserver l’authenticité du camping traditionnel.

Le choix de ne pas proposer de mobil-homes est celui des trois petits-fils des créateurs de ce camping familial. Ils souhaitaient ainsi préserver l’ambiance conviviale du camping, qui permet aux campeurs de se rencontrer et d’échanger. Le camping Beauregard est d’ailleurs labellisé « refuge oiseaux » par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et travaille pour la préservation de la biodiversité.

Malgré l’attrait des mobil-homes et des animations pour certains, le camping traditionnel a toujours ses adeptes qui apprécient le contact avec la nature et la simplicité de l’expérience. Le coût moins élevé du camping est aussi un argument de poids, en ces temps où le pouvoir d’achat est en baisse.

Même si le camping traditionnel est en voie de disparition, avec de plus en plus de campings proposant des emplacements mixtes pour satisfaire tous les types de clientèles, certains campings comme Beauregard résistent en proposant une alternative authentique et respectueuse de l’environnement. Ils espèrent ainsi séduire de nouveaux campeurs et faire perdurer la tradition du camping traditionnel.

