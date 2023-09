Les joueuses badass de Caudrot-Verdelais qui démolissent sur le terrain

L’association sportive féminine de Caudrot et Verdelais a pour ambition d’offrir une opportunité de jouer pour toutes les femmes, quel que soit leur niveau de compétence ou leur âge. Leur objectif est de créer une équipe unique qui reflète la diversité de leurs membres. Le développement du club est une priorité, mais il y aura des obstacles à surmonter. Les responsables du club sont conscients des défis qui les attendent et travaillent dur pour les relever avec succès. Ils sont confiants que leur passion pour le football et leur engagement envers la communauté locale les aideront à réussir malgré les difficultés.

Rencontre avec l’équipe de l’Entente féminine Caudrot-Verdelais

Le Républicain a rencontré l’Entente féminine Caudrot-Verdelais, une équipe de football à huit qui compte des joueuses de tous niveaux et âges en championnat départemental district. Les joueuses viennent de toutes les couches de la société, à la fois mères et lycéennes, débutantes et amatrices, et progressent ensemble.

L’histoire de l’Entente féminine Caudrot-Verdelais

L’équipe actuelle a été fondée il y a cinq ans grâce à l’initiative des mères des jeunes joueurs de l’équipe masculine Vaillante sportive de Caudrot. L’équipe accueille toutes les femmes qui veulent découvrir l’expérience collective sans aucun recrutement sélectif. Ce qui a plu à certaines joueuses, c’est que l’équipe offre un club accessible, contrairement à d’autres clubs très compétitifs. Les plus expérimentées contribuent à l’apprentissage des novices.

Les difficultés rencontrées

L’équipe doit faire face à divers obstacles pour se développer. Elle a du mal à obtenir un cadre officiel pour participer aux championnats, et le football féminin est encore peu considéré. Les comportements désobligeants que certaines joueuses subissent démontrent le manque d’estime pour le football féminin. Par ailleurs, l’entraîneur bénévole doit gérer un effectif qui manque de structure et de ressources.

Les perspectives pour l’équipe

L’équipe souhaite avant tout devenir stable et régulière. Le coach compte faire progresser les joueuses sur les fondamentaux et jouer de façon plus collective. À terme, il voudrait même devenir une équipe de football à onze et cherche à s’accompagner de deux autres coachs. En attendant, l’Entente féminine Caudrot-Verdelais continue de grandir notamment grâce aux ventes de gâteaux et à des sponsors locaux.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA