Les Golden State Warriors : une équipe déterminée à récupérer leur titre

La pression du temps sur les Warriors

Stephen Curry, meneur All-Star de Golden State, a récemment évoqué l’intersaison des Warriors et la volonté de l’équipe de récupérer leur titre perdu en 2023. Selon le joueur, le temps joue contre son équipe, et la fenêtre de titre se ferme un peu plus chaque année. Il est donc crucial pour les Warriors d’être prêts et motivés dès le début de la saison.

L’Elam ending : un nouvel atout pour les Warriors ?

Le monde du basket a récemment vu l’introduction d’un nouveau format de prolongations appelé « Elam ending », qui a notamment profité aux Dallas Mavericks lors d’un match contre les Golden State Warriors. Créé par Nick Elam en 2017, ce format vise à moderniser et accélérer les fins de matchs. L’Elam ending est utilisé en G League depuis la saison dernière et a également fait son apparition cet été à Vegas. Si les Warriors parviennent à maîtriser cette nouvelle stratégie, elle pourrait s’avérer être un atout pour reconquérir le titre tant convoité.

Une stratégie controversée pour la free agency

Depuis quelques temps, les Warriors alimentent les rumeurs concernant la free agency. Alors que leur roster n’est pas encore au complet, on s’attendait logiquement à ce qu’il y ait des arrivées à San Francisco. Cependant, la stratégie des Warriors vient d’être révélée et pourrait ne pas plaire aux supporters. En effet, les dirigeants de l’équipe semblent vouloir conserver leur ossature et éviter de se montrer trop agités sur le marché des transferts.

Une intersaison calme : à part l’arrivée de Chris Paul en échange de Jordan Poole, on n’a pas vraiment assisté à d’autres mouvements marquants.

Une stratégie risquée : certains supporters pourraient être déçus de cette approche prudente, qui pourrait nuire aux chances de reconquête du titre.

Le tournoi de Summer League à Las Vegas

Affrontement entre Golden State Warriors et Dallas Mavericks

Le mercredi 12 juillet, les Golden State Warriors et les Dallas Mavericks s’affrontent au Cox Pavilion dans le cadre du grand tournoi de Summer League à Las Vegas. Les Warriors ont mal débuté cette Summer League, ayant perdu leurs deux premiers matchs contre les New Orleans Pelicans et les Miami Heat. De leur côté, les Mavericks ont également connu un début difficile avec une victoire et une défaite.

Les joueurs à surveiller lors de ce match

Lester Quinones : auteur de 26 points lors du match contre les Pelicans, il sera l'un des joueurs à suivre du côté des Warriors.

Les Golden State Warriors sont déterminés à récupérer leur titre perdu en 2023, et chaque nouvelle saison représente une opportunité pour y parvenir. Malgré une stratégie controversée pour la free agency et un début difficile en Summer League, l’équipe peut compter sur ses valeurs sûres et son expérience pour affronter les défis qui l’attendent. Le chemin vers le titre s’annonce difficile, mais les Warriors ont déjà prouvé qu’ils étaient capables de grandes choses.