Les fleurs et huiles de CBD, ces nouveaux alliés bien-être qui font fureur

Face à la montée en puissance des produits à base de cannabidiol (CBD) dans l’Hexagone, le marché français se trouve à l’aube d’une révolution verte cette année. Des fleurs brutes aux huiles raffinées, l’industrie du CBD se positionne comme un secteur en pleine expansion, offrant une multitude d’opportunités tant pour les entrepreneurs que pour les consommateurs.

Levée d’une interdiction longuement débattue

Le 29 décembre dernier, le Conseil d’État a franchi une étape décisive en annulant l’interdiction qui pesait sur la commercialisation des fleurs et feuilles de chanvre riches en CBD. Ce tournant majeur ouvre la porte à une floraison de l’industrie, dont le potentiel économique, évalué à 300 millions d’euros annuels pour la seule France, a longtemps été entravé par une réglementation stricte.

Le CBD : une alternative recherchée

Contrairement au THC, le CBD est célébré pour ses bienfaits relaxants sans les effets psychotropes associés. Sa popularité croissante auprès des Français se reflète dans l’expansion rapide de boutiques et d’entreprises comme CBD Shop France,spécialisées dans lesFleurs et Huile CBD, des résines, des infusions et de nombreux produits alimentaires et cosmétiques à base de cannabidiol.

Une qualité en question

Bien que l’engouement pour le CBD soit indéniable, la qualité des produits français a été mise en question. Des acteurs du secteur soulignent que les fleurs cultivées en France ne répondent pas toujours aux attentes des consommateurs, habitués aux standards plus élevés de régions comme la Californie.

Le potentiel des extraits

Malgré les défis liés à la qualité des fleurs, la France excelle dans le domaine des extraits de CBD. Grâce à une industrie agroalimentaire renommée et à un secteur cosmétique en plein essor s’intéressant de plus en plus au CBD, le pays a une véritable carte à jouer. Ces extraits, sous forme d’huiles ou de cartouches pour vapotage, pourraient bien être le fer de lance de la France sur le marché du CBD européen, lui-même évalué à 2 milliards d’euros.

Huiles vs Fleurs de CBD : quelles différences exactement ?

Alors que le marché du CBD prend de l’ampleur depuis début 2023, deux produits phares émergent : les fleurs et les huiles de CBD. Ces produits, bien qu’issus de la même plante, sont extraits et consommés différemment, répondant à des besoins et des préférences spécifiques.

1 : Fleurs de CBD : naturelles et versatiles

Extraction : Les fleurs de CBD sont les bourgeons de la plante de chanvre qui ont été récoltés et séchés. Elles sont généralement consommées sans subir de traitement ou d’extraction complexe, préservant ainsi leurs caractéristiques naturelles.

Caractéristiques : Riches en terpènes et en cannabinoïdes, les fleurs offrent une expérience « entourage », où les différents composants de la plante travaillent en synergie pour offrir des effets potentiels plus complets.

Bienfaits : Comme pour tous les produits CBD, les fleurs peuvent offrir des effets relaxants, anxiolytiques ou encore anti-inflammatoires. Leur effet est souvent rapide, car la combustion libère instantanément les cannabinoïdes.

Modes de consommation : Les fleurs de CBD peuvent être fumées, vaporisées ou encore infusées en tisane.

2 : Huiles de CBD : concentrées et précises

Extraction : Les huiles de CBD sont obtenues en extrayant les cannabinoïdes et terpènes de la plante de chanvre. Deux méthodes principales d’extraction sont couramment utilisées : l’extraction au CO2 supercritique, qui est considérée comme la plus propre et la plus efficace, et l’extraction au solvant, qui peut utiliser de l’éthanol ou d’autres solvants.

Caractéristiques : Les huiles sont des produits concentrés, où le CBD est souvent mesuré précisément en milligrammes. Elles peuvent être associées à une base d’huile végétale, comme l’huile de coco ou l’huile d’olive, pour faciliter leur consommation.

Bienfaits : Les huiles de CBD partagent de nombreux bienfaits avec les fleurs, mais leur concentration permet souvent une dose plus contrôlée. Elles peuvent être utilisées pour la relaxation, la gestion de la douleur, du stress ou de l’anxiété, entre autres.

Modes de consommation : Les huiles de CBD peuvent être prises sublingualement (sous la langue) pour une absorption rapide, incorporées dans des aliments ou des boissons, ou encore appliquées topiquement.

Que l’on préfère la sensation naturelle des fleurs de CBD ou la précision des huiles, le marché offre une variété de produits pour répondre à tous les besoins. Avec la légalisation et l’expansion de l’industrie, les consommateurs auront encore plus d’options pour découvrir et bénéficier des vertus du CBD.