Les éléphants en danger de survie dans la savane africaine : découvrez pourquoi

Un colosse bienveillant se dresse comme étant le géant suprême sur notre planète, mais sa survie est désormais mise en péril par l’emprise grandissante des hommes sur la nature. En effet, cette majestueuse créature se voit confrontée à une bataille sans merci contre les conséquences dévastatrices de l’activité humaine.

Les éléphants d’Afrique : une espèce en voie de disparition

Autrefois présents dans toute l’Afrique, les éléphants ne sont maintenant visibles que dans 35 pays au sud du Sahara. Ces animaux remarquables ont la capacité de s’adapter à différents habitats, allant des prairies du delta de l’Okavango aux plaines arides du désert de Namibie.

Menacés par le commerce de l’ivoire

Dans les années 1930, on estimait que la population d’éléphants était de 3 millions d’individus. Cependant, la chasse excessive pour leur ivoire, leur chair et leur peau a considérablement réduit leur nombre. Dans les années 1980, environ 1000 tonnes d’ivoire étaient exportées chaque année d’Afrique. Face à cette menace, le commerce international de l’ivoire a été interdit en 1989, dans le but de protéger ces animaux. Malheureusement, le braconnage se poursuit encore aujourd’hui, avec environ 8% de la population tuée chaque année. La majorité de l’ivoire est exportée vers l’Asie, où il est transformé en bijoux et objets d’ornementation vendus aux touristes.

Un rôle essentiel dans l’écosystème

La protection des éléphants d’Afrique est cruciale pour l’équilibre de la biodiversité, car ils jouent un rôle clé dans la modification de l’environnement, ce qui est nécessaire à la survie d’autres espèces. Par exemple, lors des périodes de sécheresse, ils utilisent leurs défenses pour creuser le sol et trouver de l’eau. Leur importante consommation d’herbe permet également de dégager des espaces pour les herbivores tels que les gazelles. De plus, les éléphants contribuent à la dispersion des graines en ingérant de grandes quantités de végétaux et en parcourant de longues distances. On estime que 90 espèces d’arbres en Afrique se sont propagées grâce à leur action.

Le poids de ces créatures, plus lourd qu’une voiture, a un impact sur l’écosystème, même simplement en marchant. Par exemple, leur passage dérange les insectes, ce qui offre un repas facile aux oiseaux.

Protégeons ces géants de la savane

Il est essentiel de prendre des mesures pour protéger les éléphants d’Afrique. Leur survie est vitale pour garantir l’équilibre de l’écosystème et permettre la préservation d’autres espèces. Lutter contre le braconnage et le commerce illégal de l’ivoire, ainsi que préserver leur habitat naturel, sont des actions primordiales. Seule une collaboration internationale pourra assurer un avenir pour ces impressionnants animaux.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA