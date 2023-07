Les chantiers routiers en été dans le Morbihan : bonne ou mauvaise idée ?

N’est-ce pas intrigant de constater que les travaux connaissent une augmentation significative dès l’arrivée des beaux jours ? Si cette question vous a déjà traversé l’esprit, alors vous serez intéressé par les réflexions de François Ars, résidant à Vannes dans le Morbihan, ainsi que de Frédéric Lechelon, travaillant pour le Département d’Informatique et de Recherche Opérationnelle (DIRO). Ensemble, ces deux experts nous proposent des éclaircissements quant à ce phénomène.

Pourquoi les travaux sur les routes sont-ils planifiés en été ?

Les travaux sur les routes, en été, sont souvent l’objet de critiques. En effet, nombreux sont les habitants et les touristes qui ne comprennent pas pourquoi ces travaux sont réalisés en pleine haute saison. Mais alors, pourquoi les collectivités choisissent-elles cette période particulière pour réaliser ces chantiers ? Voici quelques éléments de réponse.

La période des vacances scolaires

Les travaux sur les routes peuvent gêner considérablement la circulation. Les collectivités locales essayent donc de programmer ces chantiers en fonction de la période la plus propice. C’est ainsi qu’ils choisissent souvent le mois de juillet, moment où les vacances scolaires ont débuté et où les étudiants regagnent leur domicile familial. La circulation est donc plus fluide et la gêne occasionnée par les travaux est moindre. De plus, les Vannetais n’aimeraient pas être enquiquinés l’hiver et préfèrent profiter de la ville sous le soleil estival.

La question de la météo

La période de l’année la plus propice pour réaliser des travaux sur les routes s’étale d’avril à octobre. C’est à cette période que les conditions météorologiques sont les plus favorables pour un séchage optimal de l’enrobé. Toutefois, les fortes chaleurs peuvent également être un problème, rendant certains revêtements impraticables. C’est notamment le cas pour la Place du Poids Public de Vannes avec sa résine. Les collectivités doivent donc jouer avec ces différents facteurs pour programmer les travaux au mieux.

Les travaux de nuit

Dans les zones où la circulation est très dense, les travaux de nuit sont de rigueur. Cela permet en effet de gêner le moins possible les usagers de la route et de limiter la congestion en journée. Toutefois, ces travaux coûtent plus chers que ceux réalisés en journée. À Lorient, par exemple, où un nombre considérable de véhicules circulent tous les jours, les travaux de nuit sont essentiels.

En somme, si les travaux sur les routes peuvent occasionner quelques désagréments pour les usagers, ils restent indispensables pour garantir la sécurité sur la route. Les collectivités locales ont donc la lourde tâche de programmer ces chantiers en fonction de nombreux critères, tels que l’affluence touristique ou encore la météo.