Les bons plans à ne pas louper pour le Prime day

Journée Prime Amazon : Les meilleures offres exceptionnelles du 10 et 11 octobre !

La Journée Prime d’Amazon approche à grands pas avec des réductions exclusives pour les abonnés Amazon Prime. Pendant deux jours, les 10 et 11 octobre, profitez de remises incroyables sur une multitude de produits. Découvrez ce que vous réserve cet événement immanquable dans cet article.

Prime Day : à la découverte des avantages Amazon Prime

En tant qu’abonné Amazon Prime, vous bénéficiez déjà de nombreuses prestations premium durant toute l’année. Parmi elles, on compte notamment les livraisons ultra-rapides et gratuites, les services de streaming Amazon Prime Video et Amazon Prime Music, ainsi que l’accès prioritaire aux ventes flash. Les Flash Days Amazon Prime sont donc l’occasion idéale pour réaliser de bonnes affaires.

Livraison gratuite et rapide

Services de streaming Amazon Prime Vidéo et Amazon Prime Music

Accès prioritaire aux ventes flash

Les bonnes affaires incontournables pour le Prime Day Amazon

Voici un aperçu des meilleures offres qui vous attendent lors de ces journées exceptionnelles :

1. Roborock S7 Max Ultra : un robot 2-en-1 au prix imbattable

Pendant ces deux jours seulement, le Roborock S7 Max Ultra est proposé à 979€ au lieu de 1599€, soit une réduction exceptionnelle de près de 40%.

Ce robot performant combine l’aspiration et le lavage pour rendre votre intérieur impeccable. Doté d’une puissance d’aspiration de 5500 Pa, il élimine aisément les particules de poussière. En mode lavage, il bénéficie d’un système de vibration combiné à une pression de 6 Newtons pour un nettoyage quotidien efficace.

Rdv sur Maniaques.fr pour des bons plans aspirateurs en direct

2. LG LED TV 2022 : la qualité 4K à prix jamais vu

Pour ces journées Prime Day, la télévision connectée LG LED 2022 75″ UHD est proposée à 899€ au lieu de 1399€. Offrez-vous une expérience visuelle inoubliable avec des couleurs vibrantes et des détails époustouflants grâce à sa qualité d’image 4K. Son design minimaliste aux bordures fines s’intègre parfaitement dans votre intérieur.

3. Blackview TAB 15 Pro : la tablette gaming ultra-polyvalente

Bénéficiez de 33% de remise sur cette tablette gaming Blackview TAB 15 Pro, proposée à 159,99€ au lieu de 239,99€. Avec ses 14 Go de RAM, son autonomie impressionnante et sa mémoire extensible jusqu’à 1 To, elle offre un excellent rapport qualité-prix.

Son écran Full HD+ de 10,51 pouces et son stylet intégré en font une tablette complète pour tous vos besoins multimédia.

4. Plaque de cuisson CIARRA induction : la performance éco-énergétique

Profitez d’une réduction sur la plaque de cuisson CIARRA induction à 259,99€ au lieu de 279,99€ pour le Prime Day. Dotée de quatre brûleurs et d’une puissance totale de 7200W, cette plaque allie performance et éco-énergie pour préserver l’environnement et votre facture d’électricité.

5. Machine sous-vide BONSENKITCHEN : l’alliée conservation et gain d’espace

Pour 69,99€ seulement au lieu de 99,99€ pendant le Prime Day.

découvrez la machine sous-vide BONSENKITCHEN professionnelle qui vous permettra de conserver vos aliments de manière hygiénique et écologique tout en économisant de l’espace. Avec ses six modes de fonctionnement, elle scelle tous les types d’aliments de manière optimale.

6. HUTT DDC55 : le robot lave-vitre intelligent à ne pas manquer

Fini la corvée du nettoyage des vitres grâce à ce robot lave-vitres HUTT DDC55.

Son système de détection du niveau de saleté des vitres, sa grande puissance d’aspiration et ses lingettes en microfibres douces feront de lui votre meilleur allié dans les tâches ménagères. A saisir au prix de 239,99€ au lieu de 299,99€ pendant ces jours exceptionnels Prime Day.

Journée Prime Amazon : souscrivez maintenant !

Si vous n’êtes pas encore abonné à Amazon Prime, il est temps de sauter le pas pour profiter de ces offres spéciales et des nombreux autres avantages disponibles tout au long de l’année. Vous pouvez également opter pour les formules Prime Vidéo (pour les séries et films) ou Prime Student (pour les étudiants). N’attendez plus et souscrivez aux services d’Amazon Prime afin de jouir de ses privilèges exclusifs.

Ne manquez pas ces superbes offres durant le Prime Day d’Amazon les 10 et 11 octobre et faites de bonnes affaires sur une multitude de produits de qualité !