« Les Bleus favoris pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 selon un ancien capitaine des All Blacks »

Sean Fitzpatrick, le célèbre capitaine de l’équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande qui remporta la Coupe du Monde en 1987, est formel : il refuse d’envisager à l’avance la victoire de son pays dans un tel événement. Alors que les observateurs internationaux les placent en tête de liste des prétendants, Fitzpatrick ne se laisse pas emporter par l’excitation de la hype. Pour lui, la route vers le succès est longue et difficile, et rien n’est jamais joué d’avance. Il préfère se concentrer sur le travail d’équipe, la préparation physique et mentale des athlètes, et la stratégie à mettre en place pour chaque match. Au-delà de l’émulation et de la fierté liées à la compétition, pour Fitzpatrick comme pour nombre de néo-zélandais, c’est l’esprit du sport qui doit primer : fair-play, respect de l’adversaire et dépassement de soi sont les valeurs qui doivent guider chaque joueur de l’équipe nationale. Alors, favori ou pas favori, peu importe : seul compte l’engagement total pour défendre les couleurs de la Nouvelle-Zélande sur les terrains de rugby du monde entier.

Les All Blacks semblent moins confiants cette année

La France ouvre le mondial de rugby contre la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde. Cependant, cette année, les All Blacks semblent moins confiants dans leur capacité à remporter un quatrième titre. L’ancien capitaine des All Blacks, Sean Fitzpatrick, admet que la compétition est différente cette année et que personne au pays n’est sûr de rien.

Les Bleus sont « l’équipe à battre »

Selon Sean Fitzpatrick, toutes les conditions sont réunies pour un succès du XV de France. Il considère que les Bleus ont tout ce qu’il faut pour remporter le titre de cette année : de super supporters, une grande organisation et un entraîneur d’expérience en la personne de Fabien Galthié. À 60 ans, il assure que les Bleus sont les plus forts et donc « l’équipe à battre ».

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA