Les Bleues ont-elles réussi la Coupe du monde de foot ? Réponse inattendue du président de la FFF.

Les Bleues éliminées en quart de finale

L’équipe de France féminine de football a été éliminée en quart de finale de la Coupe du monde 2023 par l’Australie aux tirs au but après avoir terminé première de son groupe sans perdre aucun des cinq matches disputés. Bien que déçu et frustré, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, considère que cette élimination n’est pas un échec, mais plutôt une occasion manquée de briser le sort des quarts de finale qui poursuit l’équipe.

Des signes positifs pour l’équipe de France

Malgré l’élimination, Diallo est satisfait de la méthode d’Hervé Renard, l’entraîneur de l’équipe, qui a insufflé à l’équipe une volonté de réussir et a montré une exigence de haut niveau. Il souligne également que la Fédération a mis des moyens économiques inédits pour l’équipe de France, qui compte des joueuses parmi les meilleures dans le monde. Il est convaincu que l’équipe a tous les ingrédients pour réussir et que la petite aide du destin manquait simplement pour faire pencher la balance du bon côté.

Une Coupe du monde réussie pour le football féminin

Le président de la FFF considère que cette Coupe du monde est une grande réussite populaire. Les stades étaient complets lors des matchs de l’équipe de France, avec des audiences en France très bonnes, et le niveau des équipes s’est élevé de manière significative par rapport à 2019. Diallo estime que le football féminin se développe constamment et que cette Coupe du monde montre une accélération de son développement avec des affluences en hausse et une dotation multipliée par trois par rapport à 2019.

