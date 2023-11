Les bienfaits des animaux domestiques pour les enfants atteints d’autisme et leur famille

Chaque jour, plongez-vous dans une analyse captivante proposée par notre partenaire The Conversation. Aujourd’hui, nous vous invitons à explorer les réflexions d’éminents universitaires sur le concept du pouvoir « amplificateur du développement » chez les animaux.

(titre) Lien entre animaux de compagnie et autisme : Les bienfaits de la présence animale pour les enfants atteints de TSA

Selon l’Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 100 serait aujourd’hui diagnostiqué avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ce trouble entraîne des difficultés à communiquer et à interagir avec autrui. Les enfants atteints de TSA ont souvent des comportements répétitifs et des intérêts restreints, ainsi que des sensibilités sensorielles marquées, ce qui rend difficile la construction de relations et le quotidien.

(titre) Des bienfaits avérés depuis des décennies

Les bienfaits de la présence d’un chien pour les enfants atteints de TSA ont été évoqués pour la première fois dans les années 1950 par le pédopsychiatre Boris Levinson, qui remarqua des progrès chez un jeune garçon qu’il accompagnait. Depuis le développement des recherches sur le sujet à la fin des années 1980, l’intégration d’un animal est reconnue comme un élément favorisant le développement des enfants avec TSA.

(titre) Amélioration de la communication et du bien-être

Vivre avec un animal de compagnie peut avoir des effets positifs sur la communication et le langage des enfants atteints de TSA. Des études ont montré une amélioration de leur réciprocité dans l’interaction et une meilleure capacité à reconnaître les émotions, notamment en regardant les visages humains. De plus, la présence d’un animal est une source de compagnie et de réconfort, réduisant la solitude et les symptômes dépressifs chez ces enfants.

(titre) Atténuation des comportements problématiques

Les enfants atteints de TSA expriment souvent des comportements problématiques tels que des crises, des autostimulations, ou des comportements d’opposition. L’arrivée d’un animal dans la famille, en particulier d’un chien d’assistance, peut contribuer à réduire l’expression de ces comportements, améliorant ainsi la qualité de vie de l’enfant.

(titre) Bénéfices pour l’ensemble de la famille

Au-delà des effets bénéfiques sur l’enfant avec TSA, la présence d’un animal peut également contribuer à réduire l’anxiété et le stress chez les parents. Cependant, il est important de prendre en compte le degré d’attachement et d’interaction que l’enfant avec TSA peut avoir avec l’animal, ainsi que la compatibilité entre l’enfant et l’animal avant d’en adopter un. Cette démarche peut maximiser les chances d’établir une relation bénéfique entre l’enfant et l’animal.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA