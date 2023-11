Les animaux de compagnie en Corée du Sud accumulent désormais leurs propres miles en voyageant avec leurs maîtres

De nos jours, les habitants de la Corée du Sud ont tendance à voyager de plus en plus en compagnie de leurs animaux de compagnie. C’est pourquoi Korean Air a décidé de mettre en place un programme de fidélité pour les animaux, afin d’attirer cette clientèle spécifique. En effet, les maîtres peuvent désormais accumuler des points pour leurs compagnons à quatre pattes, qui pourront être utilisés pour obtenir des réductions sur leurs prochains voyages. Cette initiative originale permet à Korean Air de se démarquer de la concurrence et de satisfaire une clientèle de plus en plus soucieuse du bien-être de leurs animaux. Ainsi, les Coréens peuvent désormais voyager sereinement avec leurs compagnons fidèles, tout en bénéficiant d’avantages exclusifs pour eux.

La popularité croissante des compagnies aériennes pour animaux de compagnie en Corée du Sud

Alors que la natalité s’effondre en Corée du Sud, le taux de fécondité est tombé à 0,78 enfant par femme, et de plus en plus de célibataires ou de familles sans enfant vivent avec un chien. Cette tendance conduit à une augmentation des voyages avec animaux de compagnie, et les compagnies aériennes coréennes en tirent des conséquences. Désormais, les animaux peuvent gagner des points de fidélité, ou « miles », comme le font leurs maîtres.

Des programmes de fidélité pour animaux de compagnie

La compagnie coréenne Korean Air, ayant constaté une baisse du nombre de clients voyageant avec des enfants et une demande croissante de voyages avec des animaux de compagnie, a lancé un programme de fidélité baptisé SKYPETS. Ce programme offre des points de fidélité aux animaux qui voyagent avec leurs maîtres, leur permettant d’obtenir des réductions sur leurs vols à l’avenir. Cette initiative a été un succès, avec une augmentation de 29% des vols avec animaux de compagnie au cours des six premiers mois de l’année.

Des formules tout compris pour les animaux et leurs propriétaires

Les compagnies aériennes coréennes offrent de plus en plus de place à l’intérieur de la cabine pour les propriétaires de petits animaux qui ne veulent pas les transporter en soute, en réponse à cette tendance croissante de voyager avec des animaux de compagnie. En outre, de plus en plus d’agences touristiques proposent des voyages complets pour un animal et son propriétaire, appelés « petkage », comprenant des voyages en car, des nuitées dans des hôtels accueillant les animaux, et même des cours de yoga sur la plage.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA