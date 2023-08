L’équipe néo-zélandaise de rugby à la recherche de ses racines ancestrales. Titre : La confession choquante des joueurs néo-zélandais sur leurs racines ancestrales.

La date fatidique pour le lancement tant attendu de la Coupe du Monde de Rugby en terre française approche à grands pas. Dans une semaine tout juste, les équipes prometteuses et les joueurs talentueux investiront les terrains, prêts à faire vibrer les foules de supporteurs en délire. Tandis que les équipes rivalisent de préparation pour être au meilleur de leur forme le jour J, de nombreux joueurs ont déjà eu le temps de lâcher leurs valises et de se familiariser avec leur nouvelle patrie d’adoption. Les Néo-Zélandais, par exemple, ont décidé de découvrir quelques sites de l’Hexagone avant de se pencher sur les stratégies à adopter. Ils ont investigué les régions de la Somme et du Pas-de-Calais pour retrouver les traces de leurs ancêtres, ces valeureux soldats qui ont lutté corps et âme durant la Première Guerre Mondiale. Une occasion de se concentrer sur l’histoire de ce pays qu’ils vont tenter de conquérir balle en main, tout en s’imprégnant de sa culture et de ses valeurs.

Les All Blacks en visite en France

Les All Blacks, l’équipe nationale de rugby de la Nouvelle-Zélande, ont rendu visite à la France avant le début de la Coupe du monde. Ils ont commencé par se rendre au mémorial néo-zélandais de Longueval pour rendre hommage aux Néo-Zélandais morts pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont ensuite été accueillis à Arras, où ils ont été chaleureusement applaudis par les fans de rugby.

Mise en condition réussie

Certains fans de rugby ont eu la chance de rencontrer les All Blacks et de recueillir leurs autographes à Arras. Pendant ce temps, les enfants de Corse ont eu l’opportunité de s’entraîner avec les Springboks, la sélection sud-africaine de rugby. Ces moments ont été très appréciés des fans et ont été considérés comme une préparation réussie avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Greenpeace proteste contre le sponsor de la Coupe du monde

Alors que la Coupe du monde de rugby est sur le point de commencer, Greenpeace a publié une vidéo dénonçant le sponsoring de TotalEnergies et déplorant une tentative de censure. La vidéo attire l’attention sur les effets de l’industrie pétrolière sur l’environnement et demande que les sports commencent à prendre des mesures pour protéger la planète.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA