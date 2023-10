« Lensois Michaël Debève: Mon but remarquable à Wembley contre Arsenal en 1998! »

L’enceinte sportive de Bollaert se prépare à accueillir à nouveau la prestigieuse Ligue des champions, ce mardi, lors de l’affrontement titanesque entre Lens et Arsenal. L’ex-joueur emblématique du centre de terrain des Sang et Or partage son souvenir d’une rencontre haute en couleur face aux Gunners, gravée dans la mémoire collective du club artésien, comme un moment phare de son histoire européenne.

RC Lens accueille Arsenal après 21 ans d’absence de la Ligue des Champions

Après une longue période d’absence de 21 ans, le Racing Club de Lens accueille Arsenal, le vice-champion d’Angleterre, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Cette rencontre historique au stade Bollaert-Delélis rappelle la victoire emblématique des Lensois contre Arsenal le 25 novembre 1998. Michaël Debève, l’unique buteur de ce fameux match, revient sur ce souvenir et donne quelques pistes pour tenter de refaire le coup.

Michaël Debève, Héros de la rencontre de 1998, rappelle ses souvenirs

Michaël Debève, actuellement entraîneur adjoint d’Amiens en Ligue 2, garde un souvenir marquant du match de 1998 contre Arsenal, lors duquel il a réalisé le seul but. Pour lui, le retour de Lens en Ligue des Champions est source d’émotions et de sollicitations. Il exprime son enthousiasme et son soutien indéfectible pour l’équipe lensoise.

Le RC Lens face à trois géants européens : Arsenal, le FC Séville et le PSV Eindhoven

L’équipe lensoise, qui avait commencé la saison en douceur en championnat (quatre défaites et un nul lors des cinq premières journées), va devoir donner le meilleur d’elle-même face à ces trois géants du football européen. Pour Michaël Debève, le RC Lens doit jouer sans retenue et prendre des risques, comme lors de son match contre Séville, qui s’est terminé sur un score de 1-1. Bien que les Lens soient des nouveaux venus en Ligue des Champions, Debève estime qu’il faudra compter sur eux et qu’ils ont toutes les chances de bien figurer dans ce groupe.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA