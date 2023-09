Le Vieux-Port de Marseille : un mélange d’histoire, de culture et de modernité

Un lieu historique incontournable

Situé au cœur de la cité phocéenne, le Vieux-Port de Marseille est un lieu chargé d’histoire. Depuis l’Antiquité, il a été un point de rencontre entre les civilisations méditerranéennes, faisant de Marseille une véritable ville cosmopolite. Aujourd’hui encore, ce port est le symbole de l’ouverture de la ville sur le monde et témoigne de son riche passé.

La vie quotidienne sur le Vieux-Port

Le marché aux poissons, qui se tient chaque matin sur le quai des Belges, est une tradition typiquement marseillaise. Les pêcheurs locaux y vendent leurs prises du jour, tandis que les habitants viennent s’approvisionner en produits frais. La célèbre poissonnière Anna Lubrano, âgée de 94 ans, est une figure emblématique de ce marché et attire les passants avec ses expressions bien à elle depuis plus de 80 ans.

Les terrasses et restaurants

Le Vieux-Port est également un lieu de convivialité où les Marseillais aiment se retrouver pour partager un verre ou déguster un plat typique de la région. De nombreux établissements bordent le port, offrant une vue imprenable sur les bateaux et la mer Méditerranée. Parmi eux, on peut citer :

Le Bar de la Marine, un lieu mythique rendu célèbre par le film Marius de Marcel Pagnol

Le restaurant Chez Fonfon, réputé pour sa bouillabaisse et ses fruits de mer

La Caravelle, un bar-restaurant offrant une vue panoramique sur le port et la Bonne Mère

Des événements culturels et festifs

Tout au long de l’année, le Vieux-Port accueille divers événements qui rythment la vie marseillaise. Parmi eux, on peut mentionner :

La Fête du Vent, un festival international de cerfs-volants qui a lieu en septembre

Les Nuits Sonores, un événement dédié à la musique électronique et aux arts numériques

Le marché de Noël, qui s’installe chaque année en décembre sur le quai des Belges

Le Mucem et le Fort Saint-Nicolas

La proximité du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) et du Fort Saint-Nicolas fait du Vieux-Port un véritable pôle culturel. Inauguré en 2013, le Mucem est un lieu d’exposition et de réflexion sur les cultures méditerranéennes, tandis que le Fort Saint-Nicolas, construit au XVIIe siècle, offre un panorama exceptionnel sur le port et la ville.

La modernisation du Vieux-Port

Depuis quelques années, de nombreux projets ont été entrepris afin de moderniser le Vieux-Port et d’améliorer son accessibilité. Parmi eux, on peut citer la piétonnisation de certaines zones, la mise en place d’un système de navettes maritimes, ou encore la rénovation des infrastructures portuaires. Ces aménagements visent à préserver l’authenticité du lieu tout en répondant aux besoins des habitants et des touristes.

Les travaux nocturnes dans les tunnels de Marseille

Afin de garantir la sécurité des automobilistes et d’entretenir les infrastructures routières, des travaux sont régulièrement réalisés dans les tunnels de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ces interventions, qui ont lieu principalement la nuit, peuvent entraîner des fermetures temporaires de certains axes. Il est donc recommandé de se tenir informé des conditions de circulation avant de se déplacer.

Le Vieux-Port de Marseille est bien plus qu’un simple port de plaisance. Il incarne le dynamisme et la richesse culturelle de la cité phocéenne, tout en étant un lieu de vie et de partage pour ses habitants. Entre tradition et modernité, ce port historique n’a pas fini de nous émerveiller.