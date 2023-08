Le Stade Réolais et l’UBB unissent leurs forces pour la Coupe du monde

Le club de rugby de la ville de La Réole ainsi que l’équipe de l’Union Bordeaux Bègles ont décidé de s’unir pour soutenir l’association de Sauvegarde de Lorette. Ils ont pris part avec enthousiasme à une Fan Zone organisée à Saint-Michel-de-Lapujade dans le département de la Gironde. Ce fut une journée pleine d’activités et de festivités, où les valeurs sportives étaient mises à l’honneur au profit d’une noble cause.

Deux clubs girondins engagés pour la Fan Zone de la coupe du monde de Rugby

Le Stade Réolais XV et l’Union Bordeaux-Bègles, clubs de la région bordelaise, seront partenaires de la Fan Zone pour la coupe du monde de Rugby qui se tiendra le vendredi 8 septembre 2023 à Lorette, à Saint-Michel-de-Lapujade en Gironde. Les deux clubs ont accepté de participer à l’événement et de marquer l’occasion en s’associant à la réhabilitation de l’église de Lorette, dans un esprit de solidarité et de fête.

Le Stade Réolais XV mise sur les jeunes

Le co-président du club réolais, Julien Maurin, a salué l’initiative de Christian Boissonneau et rejoint l’Union Bordeaux-Bègles dans cette aventure. Pour le Stade Réolais XV, la participation à la Fan Zone est une opportunité de promouvoir son école de rugby, sa progression en Fédérale III, et de susciter l’intérêt des jeunes pour la pratique sportive. Les familles des joueurs sont invitées à se joindre à l’événement et à profiter de la soirée du 8 septembre pour faire la fête.

L’Union Bordeaux-Bègles engagée dans la solidarité

L’Union Bordeaux-Bègles sera également présente à la Fan Zone. La United Asso, une association de supporters de l’UBB, y tiendra un stand. Les membres de l’association y feront connaître leur association et parleront de l’église de Lorette dans un esprit de solidarité. Pour Hélène Duclercmortier, éducatrice à l’école de rugby de l’UBB, l’événement est une occasion de rencontrer d’autres passionnés de rugby et de faire rayonner les valeurs sportives auprès de tous, notamment auprès des jeunes. En partenariat avec Cœur de rugby, une association qui vise à promouvoir les valeurs éducatives et sociales du rugby, l’UBB offre des drapeaux aux couleurs de l’équipe nationale et des gobelets écoresponsables pour la fête à venir.

