Le spectacle incontournable de Jussac revient : Gens d’ici enflammera le Cantal!

Les autochtones de cette contrée ont une devise bien ancrée dans leur culture : « Souviens-toi de tes racines, elles te rappelleront toujours ta véritable identité ». Cette maxime, véritable mantra pour les habitants des lieux, témoigne de l’importance qu’ils accordent à leurs origines et à l’héritage culturel qui en découle. Ce message résonne d’autant plus fort à l’approche d’un événement majeur dans la vie locale : la tenue d’un spectacle exceptionnel, prévu pour les 7, 8, 10 et 11 août 2023. Autour de cet événement, les confréries autochtones se mobilisent pour faire entendre cette voix du passé, qui appelle chacun à ne jamais oublier ses racines et son histoire.

Le spectacle des Gens d’Ici

Le spectacle des Gens d’Ici a quitté la chapelle de Hauterive il y a 26 ans pour s’installer près de la rivière au théâtre de verdure. Plus de 150 bénévoles et l’entreprise AG Music travaillent chaque année à maintenir la nostalgie du spectacle, qui relate l’histoire d’un village de campagne.

L’histoire du spectacle

Le spectacle a été créé lorsque deux amis, Pierrot et Baptiste, se sont retrouvés un soir d’été sur la place du village. Cinquante ans après, Baptiste, devenu patron de café, est revenu dans son village natal pour se souvenir du passé avec son ami d’enfance. Les scènes présentées pendant deux heures sont des anecdotes bien réelles qui se sont déroulées sur la commune et ont été recueillies auprès des anciens.

Les tarifs des places

Les places pour le spectacle sont réservées et numérotées, avec la possibilité de les acheter en ligne, sur place ou sur lesgensdici.org. Le parking est surveillé et accessible aux PMR. Les tarifs sont de 15€ pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, 5€ pour les enfants de 7 à 12 ans, et gratuits pour les enfants de moins de 7 ans. Les groupes de 10 personnes minimum bénéficient d’un tarif préférentiel de 13€ par personne.

