« Le Sénégal enflammé suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko : Macky Sall critiqué »

Vendredi, au Sénégal, l’atmosphère était tendue suite à la condamnation la veille, de l’opposant politique Ousmane Sonko, à une peine de deux ans d’emprisonnement. L’idée de son arrestation inquiète particulièrement les jeunes habitants de Dakar qui lui apportent leur soutien dans la perspective de l’élection présidentielle de 2024.

Dans le quartier HLM Grand Yoff, l’un des 19 quartiers de Dakar, la capitale du Sénégal, des jeunes circulent avec des sacs de nourriture volée dans le supermarché voisin. La moitié de la population sénégalaise (18 millions d’habitants) a moins de 18 ans. Au bout de la rue, des manifestants affrontent les forces de l’ordre qui ripostent avec des gaz lacrymogènes.

« Le président doit céder », estime Amadou Ndiaye, un habitant inquiet. « Libérer Sonko, c’est mieux pour que tout se calme. C’est la meilleure solution ». Les appels à mettre fin aux violences se sont multipliés vendredi au Sénégal et à l’étranger suite à la condamnation jeudi à deux ans de prison ferme d’Ousmane Sonko, figure politique antisystème, populaire parmi les jeunes et les milieux modestes, et principal opposant du président Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024.

« J’ai trop peur! Tout est fermé en ce moment. Personne ne travaille », dit Amadou Ndiaye, un résident de Grand Yoff, à franceinfo. Amadou Ndiaye se demande combien de jours les troubles vont durer et s’inquiète que la situation puisse dégénérer. Le fait est que le Sénégal, réputé pour sa stabilité en Afrique de l’Ouest, est confronté à une opposition violente de la part de ceux qui craignent l’arrestation d’Ousmane Sonko. Acquitté des charges de viol et de menaces de mort, il a été condamné pour avoir incité à la « débauche » une jeune femme de moins de 21 ans qui l’accusait. Cette condamnation pourrait rendre Sonko inéligible selon le code électoral, ce qui pourrait profiter à Macky Sall. L’opposant dénonce un complot du pouvoir en place. 15 personnes sont mortes jeudi, selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur. Des affrontements ont encore été signalés vendredi dans la capitale ainsi qu’à Cap Skirring, une station balnéaire en Casamance, faisant une dixième victime, selon le porte-parole du gouvernement.

Wally, marié et père de trois enfants, manifeste pour s’opposer à une éventuelle candidature à un troisième mandat du président Macky Sall lors des élections présidentielles de février 2024. « Les gens sont fatigués », explique-t-il. « Macky Sall doit comprendre que le pays ne lui appartient pas! On en a assez. »

« On suggère à Macky Sall de ne pas se présenter à un troisième mandat. Qu’il libère Sonko et les autres détenus! Qu’il aille en compétition et que le meilleur gagne! », déclare Wally, un manifestant, à franceinfo.

Pour Abderrahmane Dembélé, sympathisant du parti présidentiel, la solution réside également dans le renoncement de Macky Sall à un troisième mandat. « Ça fait quatre ou cinq jours qu’on n’arrive pas à travailler », s’irrite-t-il. « On ne veut pas de problèmes, on veut la paix, on veut le dialogue. »

À Dakar, hormis les zones de tension d’où s’élèvent des fumées noires, la ville est déserte, les écoles et l’université sont fermées et les commerces ont baissé leurs rideaux. Le gouvernement a restreint l’accès aux réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et Twitter pour mettre fin, selon lui, « à la diffusion de messages haineux et subversifs ».