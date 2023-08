« Le secret du bonheur en vieillissant découvert au Château des Rentiers, un héritage familial poignant »

De quelle façon faudra-t-il vieillir pour être heureux ? En explorant cette interrogation, Agnès Desarthe, cette écrivaine française, examine avec minutie la circonscription du temps et élucubre sur la réminiscence qui la hante tous les jours, marquée par cet événement tragique qu’a été la déportation de ses ancêtres. Dans ce roman débordant de vitalité, l’auteure traite de ce sujet sombre avec une grande aisance.

La romancière Agnès Desarthe publie son nouveau roman, Le Château des Rentiers, dans lequel elle explore la fin de vie, le temps passé et la mémoire familiale. L’histoire suit la narratrice qui se souvient du Château des Rentiers, où vivaient ses grands-parents, Boris et Tsila Jampolski, avec d’autres Juifs originaires d’Europe centrale, immigrés en France et déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. La vie quasi communautaire de la tour était une source d’espoir et d’immortalité pour eux. Dans le roman, la narratrice imagine sa propre vieillesse et souhaite créer une communauté avec ses vieux amis. Le livre est une déambulation dans le temps, de l’enfance à la maturité de la narratrice, et est parsemé de témoignages de personnes âgées. Le Château des Rentiers est également un hommage poignant aux ascendants de Desarthe et une réflexion sur la mémoire et l’Histoire.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA