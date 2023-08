« Le secret de l’intimité révélé : les chansons plutôt que les salles pour Étienne Daho en tournée »

Chaque jour, Élodie Suigo fait la connaissance d’une nouvelle personnalité. Le lundi 28 août, c’était le tour d’Étienne Daho, auteur, compositeur et interprète de renom. Son dernier album « Tirer la nuit sur les étoiles » est sorti en mai 2023 et il est actuellement en train de se préparer pour sa tournée prévue pour les mois de novembre et décembre prochains. Son travail acharné dans le domaine de la musique lui a permis de devenir un artiste respecté dans le monde entier. En effet, son style unique et ses chansons entraînantes ont su conquérir le cœur de ses fans en France et à l’étranger. Pour Étienne Daho, la musique est bien plus qu’une simple passion, c’est une véritable source d’inspiration qui lui permet de se connecter à son public à travers ses textes poétiques et sa voix envoûtante. Ainsi, il continue d’écrire l’histoire de la musique française et internationale avec sa musique, toujours plus innovante et captivante.

Étienne Daho : la réinvention constante

Étienne Daho ouvre la saison 2022-2023 du Monde d’Elodie avec ses titres « Respire » et « Tirez la nuit sur les étoiles ». L’auteur, compositeur et interprète n’a jamais cessé de se réinventer et flirte constamment avec la vie pour continuer sa quête de la sérénité et du lâcher-prise. En mai 2023, il sort son 13e album « Tirer la nuit sur les étoiles » et prépare sa tournée « Étienne Daho Show » qui se déroulera en novembre et décembre prochains.

La vie, principale source d’inspiration

Dans une interview accordée à Franceinfo, Étienne Daho a révélé que sa source d’inspiration principale est la vie. Il explique que la légèreté est l’une des caractéristiques de son dernier titre « Respire » qui offre une bouffée d’oxygène après une période difficile d’enfermement.

Un artiste indestructible

Avec son nouvel album, Étienne Daho semble indestructible et a hâte de monter sur scène pour son « Étienne Daho Show ». Il considère que le titre de sa tournée est révélateur d’un désir de spectacle différent, voire spectaculaire.

Un héritage d’enfance intense

La vigilance et la conscience de l’artiste proviennent de son enfance en Algérie, où il a grandi jusqu’à l’âge de huit ans, en enjambant des corps et en évitant les balles. Étienne Daho considère que ces événements ont été intenses, mais il a une famille structurée et aimante qui lui a fourni un cadre. Il souligne que cela l’a rendu plus fort.

Une écriture cinématographique et un amour pour l’intimité

Les chansons d’Étienne Daho communiquent l’intimité, pas la taille des salles. L’artiste a toujours été fasciné par le monde cinématographique et imagine des projections de lumière et de films sur les écrans géants lors de ses concerts. L’écriture est pour lui une source de tracas au début, mais il retrouve rapidement son inspiration dès qu’il commence à écrire.

Un petit garçon heureux de l’homme qu’il est devenu

Étienne Daho est satisfait de son parcours et de la personne qu’il est devenue. Il sera en tournée en France du 4 novembre au 22 décembre 2023.

