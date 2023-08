Le Rhône, berceau religieux de la Drôme.

Le Rhône, en terminant son parcours en Auvergne Rhône-Alpes, coule paisiblement dans les paysages idylliques de la Drôme. C’est sur les berges sereines de ce fleuve majestueux, que les fiers artisans locaux travaillent avec ardeur à la fabrication de quelques-uns des fromages les plus savoureux de la région. Parmi les plus appréciés, on retrouve sans conteste le célèbre Saint-Marcelin, le délicieux Picodon et l’incontournable Bleu. Et tandis que les papes avaient habité les terres environnantes pendant plusieurs années avant de retourner à Rome, aujourd’hui ce sont les toueurs, ces valeureux remorqueurs qui tirent les bateaux le long du canal, qui font la fierté de la ville de Valence. En effet, c’est dans cette charmante petite bourgade que l’on peut admirer les traces de leur passage, dont la chaîne usée par l’effort témoigne encore de leur bravoure et de leur engagement.

Les fromages de la vallée du Rhône, un patrimoine culinaire de la Drôme

La Drôme compte parmi les départements ayant le plus de rives sur le Rhône. Ce fleuve est un véritable garde-manger pour la région. Parmi les spécialités culinaires, on trouve le Saint-Marcellin, le Picodon et le Bleu, trois fromages ayant leurs origines dans la vallée du Rhône. Selon le meilleur ouvrier de France, François Robin, ces fromages ont chacun leur particularité, avec des goûts plus ou moins forts. Le Picodon est considéré comme le fromage emblématique de la Drôme, et mélangé avec du fromage frais de chèvre, il donne le Foudjou.

« Valence est une ville qui existe sans son fleuve »

Le département de la Drôme compte un toueur de 50 mètres de long abandonné sur les berges du Rhône depuis des années et qui attend d’être restauré. Selon Pierre Sapé, Conservateur des antiquités et des objets d’art, Valence s’est découpée de son fleuve dans les années 1960, créant une autoroute qui l’a amputée de son fleuve. Aujourd’hui, Valence est une ville qui existe sans son fleuve, à l’exception du port de plaisance, premier port fluvial de France.

L’Enclave des Papes, une histoire religieuse entre la Drôme et le Vaucluse

Les communes de Valréas, Grillon, Richerenches et Vizan ne sont pas situées dans le département de la Drôme mais leur histoire est liée à celui-ci. Elles sont situées dans l’Enclave des Papes, un lieu situé dans le Vaucluse mais entièrement encerclé par la Drôme. Cette région est devenue terre pap

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA