Le restaurant italien à Marseille célèbre les saveurs locales avec des événements exclusifs.

Né de la passion culinaire de Laure et Raoul, son époux, le Cacio e pepe est un restaurant italien qui a vu le jour en 2019. Niché dans un charmant quartier de la ville, celui-ci propose une cuisine authentique, célèbre pour ses plats aux saveurs ensoleillées. Pourtant, ce qui rend ce lieu unique, c’est sa capacité à changer régulièrement sa carte pour y glisser des spécialités marseillaises à tomber. Envie de déguster des panisses croustillantes ou des pieds-paquets fondants ? Alors n’hésitez pas à pousser la porte de ce restaurant où l’Italie et la Provence se rencontrent pour notre plus grand plaisir gustatif.

Cacio e pepe, un restaurant italien au cœur de Marseille

Le restaurant Cacio e pepe, situé dans le 7e arrondissement de Marseille, est géré par un couple qui propose des spécialités italiennes comme des pizzas, des pâtes et des plats typiques de la Sicile, dont est originaire le chef. La spécialité de la maison est les pâtes cacio e pepe, une recette traditionnelle à base de Pecorino. Outre la carte classique, le couple organise régulièrement des événements et des soirées à thème pour proposer des spécialités marseillaises aux clients.

Des spécialités italiennes

Le restaurant Cacio e pepe est géré par un couple, le chef Raoul et sa compagne Laure qui s’occupe de la salle. Ils proposent des pizzas, des pâtes et des plats typiques de la Sicile, la région d’origine de Raoul. Le nom du restaurant, Cacio e pepe, signifie pâtes au poivre et au fromage en français et est une recette traditionnelle à base de Pecorino. En plus de la carte habituelle, le couple organise régulièrement des événements pour proposer des spécialités marseillaises.

Un restaurant de quartier avec une clientèle locale

Le restaurant Cacio e pepe a été ouvert en 2019 par Raoul et Laure, qui ont décidé de transformer un petit bar du quartier en un lieu de vie pour les habitants. Ce pari s’est avéré réussi car le restaurant attire une clientèle locale, aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées qui viennent prendre un café. Pendant l’été, le restaurant accueille également des touristes, surtout ceux qui sont recommandés par les hôtels environnants.

Une saison estivale réussie

Selon Raoul, la saison estivale a été même meilleure que l’an dernier. Les habitués ont répondu présents et de nombreux touristes ont découvert le restaurant sur les recommandations des hôtels environnants. Le Cacio e pepe est ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h et propose régulièrement des événements avec des plats typiques de la région que le couple annonce sur sa page Instagram.

