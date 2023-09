Le recensement et moi : comprendre l’importance de cette opération statistique

Le recensement en France : un processus annuel essentiel

Chaque année, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) organise le recensement de la population française en partenariat avec les communes. Il s’agit d’une opération cruciale pour connaître le nombre d’habitants sur le territoire français ainsi que leurs caractéristiques et conditions de logement.

Cette année, par exemple, la ville de Nantes va recenser 16 244 logements nantais, soit 8 % des logements, répartis sur l’ensemble de la ville. Cette méthode statistique est appliquée dans les communes de plus de 10 000 habitants. Pour mener à bien cette enquête, la Ville de Nantes prévoit d’importants moyens humains et logistiques, avec notamment 70 agents recenseurs et un partenariat inédit avec La Poste.

Comment se déroule le recensement ?

Les agents recenseurs au coeur du dispositif

Pour effectuer le recensement, les communes mobilisent des agents recenseurs spécialement formés et munis d’une carte officielle. Ces agents vont de porte-à-porte pour fournir aux habitants un questionnaire à remplir. Il est important de noter que répondre à ce questionnaire est une obligation légale pour tous les habitants.

Deux options pour remplir le questionnaire : papier ou en ligne

Les personnes recensées ont la possibilité de compléter leur questionnaire en version papier, qu’elles doivent ensuite remettre à l’agent recenseur, ou bien de le remplir en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. L’agent recenseur peut également assister les habitants dans la complétion du questionnaire en ligne s’ils le souhaitent.

Pourquoi est-il important de participer au recensement ?

Connaître la population : le recensement permet d’établir des statistiques précises sur le nombre d’habitants en France et dans chaque commune. Cela permet notamment de mieux répartir les ressources publiques et d’adapter les infrastructures aux besoins locaux.

le recensement permet d’établir des statistiques précises sur le nombre d’habitants en France et dans chaque commune. Cela permet notamment de mieux répartir les ressources publiques et d’adapter les infrastructures aux besoins locaux. Mieux comprendre les caractéristiques démographiques : grâce au recensement, on peut étudier l’évolution des structures familiales, l’âge moyen de la population, le taux d’emploi, etc. Ces données sont essentielles pour élaborer des politiques adaptées.

grâce au recensement, on peut étudier l’évolution des structures familiales, l’âge moyen de la population, le taux d’emploi, etc. Ces données sont essentielles pour élaborer des politiques adaptées. Adapter les services publics : les informations collectées lors du recensement aident les décideurs à ajuster les services publics en fonction des besoins (transports, éducation, logement, santé, etc.).

les informations collectées lors du recensement aident les décideurs à ajuster les services publics en fonction des besoins (transports, éducation, logement, santé, etc.). Contribuer au développement local : le recensement est un outil précieux pour les élus locaux qui peuvent ainsi mieux connaître leur territoire et ses spécificités afin de mettre en place des actions pertinentes.

Le recensement en chiffres

Pour l’année 2023, plusieurs opérations de recensement ont déjà été lancées. À La Réunion par exemple, 19 communes sont concernées par cette nouvelle campagne qui touchera 80 000 personnes. En métropole, des communes comme Nantes se mobilisent également pour mener à bien cette enquête essentielle.

En France, le recensement est réalisé tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants et tous les ans sur un échantillon d’adresses dans celles de plus de 10 000 habitants. Cela permet d’avoir des données régulièrement mises à jour et d’observer les tendances démographiques du pays.

Le recensement est une opération statistique incontournable pour mieux comprendre la population française et ses besoins. Il est donc essentiel que chaque habitant participe activement et remplisse le questionnaire lorsqu’un agent recenseur se présente à son domicile. Ainsi, chacun contribue au développement et à l’amélioration des services publics et locaux.