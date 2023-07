Le Racing Club de Lens brille en Ligue 1 et surprend cette saison

La saison 2022-2023 du RC Lens restera sans aucun doute comme l’une des meilleures de l’histoire du club. Avec une deuxième place au classement de la Ligue 1, les Sang et Or ont su marquer les esprits et enthousiasmer leurs supporters. Retour sur une saison exceptionnelle et les perspectives d’avenir pour le club lensois.

Une performance historique en Ligue 1

Le Racing Club de Lens a livré une saison qui restera à jamais marquée dans les esprits. Même si la saison 1997-1998 a été marquée par un titre en Ligue 1, l’exercice 2022-2023 est sans aucun doute le meilleur de l’histoire des Sang et Or. Avec 84 points, une défense solide et Loïs Openda à 21 buts, les Lensois ont réalisé des statistiques impressionnantes pour une équipe qui était encore en Ligue 2 il y a un peu plus de 3 ans.

Les chiffres clés de la saison

84 points au classement général

Meilleure défense de la saison

Loïs Openda, meilleur buteur lensois avec 21 buts

11 victoires lors des 12 derniers matchs de la saison

5e meilleure possession de balle en Ligue 1 (55,85%)

Un mercato estival prometteur pour le RC Lens

Après une saison exceptionnelle, le Racing Club de Lens se prépare maintenant à un mercato estival animé. Terminant à la deuxième place du championnat de France, le club a décroché son ticket pour disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une récompense qui vient boucler une saison parfaitement réussie, mais qui attire déjà les convoitises.

Des pistes multiples pour renforcer l’effectif

Le nombre de pistes ne cesse de grandir pour le recrutement lensois, avec notamment des joueurs en provenance de Ligue 2. Alors qu’un des meilleurs éléments de l’effectif est proche de s’engager avec un autre club, les dirigeants lensois cherchent activement à renforcer leur équipe pour faire face aux défis que représente la compétition européenne.

Le Match des Héros au stade Bollaert-Delelis

En marge de la saison sportive, la troisième édition du Match des Héros s’est tenue dans le stade du RC Lens le mardi dernier, avec le team Unicef défiant une équipe composée d’anciens joueurs Sang et Or. Une action caritative qui a permis de récolter des fonds pour l’association Unicef.

Une ambiance festive pour soutenir l’Unicef

Malgré un stade Bollaert-Delelis moins rempli que d’habitude en raison des restrictions sanitaires, les supporters ont su mettre l’ambiance pour soutenir cette opération de solidarité. Des personnalités telles que BigFlo et Oli, Cyril Gane ou encore Élodie Gossuin ont également participé à l’événement.

Une nouvelle saison pleine d’espoirs

Avec une performance historique en Ligue 1 et un mercato estival en préparation, le Racing Club de Lens se prépare à relever de nouveaux défis lors de la saison 2023-2024. Les dirigeants et les supporters espèrent confirmer la belle dynamique actuelle du club et briller sur la scène européenne.

En conclusion, le RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle et marquante en Ligue 1. Les supporters sont impatients de voir leur équipe évoluer en Ligue des Champions et continuer sur cette lancée lors de la prochaine saison. De plus, le club lensois s’implique également dans des actions caritatives, comme le Match des Héros, pour soutenir des causes importantes et montrer son engagement auprès de sa communauté.