Le Quéré et Le Goffic remportent les Foulées de Rando Nature de Trévou-Tréguignec! | Le Trégor

Les Foulées de Rando Nature célèbrent leur 22e édition

Ce dimanche 2 juillet, la plage de Trestel à Trévou-Tréguignec a accueilli la 22e édition des Foulées de Rando Nature. Les participants ont pu profiter d’un magnifique parcours de 16 km en bord de mer et dans les bois, ainsi que d’un format de 8 km. Les gagnants de la course de 16 km étaient Glenn Le Quéré et Aurélie Le Goffic, tandis que Elouen Allain et Gaëlle Le Gléau ont remporté la course de 8 km.

Glenn Le Quéré découvre avec succès

Glenn Le Quéré, un habitant de Pluzunet, a remporté la course de 16 km en une heure, après avoir joué au chat et à la souris avec Olivier Le Gall. Mais il a finalement pris la tête et s’est assuré la victoire. « C’est un beau parcours, en bord de mer, dans les bois, que je ne connaissais pas ! », a-t-il déclaré. Il est maintenant prêt pour le trail du Bout Du Monde sur 57 km le 9 juillet.

Aurélie Le Goffic récompensée pour son plaisir

Aurélie Le Goffic, de Trégastel, a remporté la course de 16 km chez les femmes. Elle s’était déjà illustrée lors du Trail des Châteaux de Tonquédec et de la Corrida de Lannion avec une 3e place et une 2e place, respectivement. Elle a aimé le parcours facile et technique et fait le plaisir du plaisir. « J’ai su au 7e km que j’étais première féminine […], finir première, c’est cool ! », a-t-elle affirmé. Elle est maintenant prête pour les 20 km de la Côte de Granit Rose le 23 juillet.

Allain et Le Gléau sur le podium

Elouen Allain a été le premier homme à terminer la course de 8 km, tandis que Gaëlle Le Gléau a remporté la course chez les femmes. Jean-Jacques Le Boulc’h, créateur des Foulées de Rando Nature, a fermé la marche à l’âge de 86 ans, mais il a été récompensé au podium. Les bénéfices de l’événement seront reversés à des associations caritatives, ainsi qu’aux associations de Trélévern et Trévou-Tréguignec. Parmi les associations bénéficiaires en 2022, on trouve l’école de football du FCTT, les écoles, l’hôpital de Trestel et la Banque alimentaire de Lannion, BASE Bénin et Un rayon de soleil pour Emma.

Les résultats de la course

