Le phoque « Neil the seal » fait sensation en Australie et attire l’attention des médias

Sur l’île sauvage et montagneuse de Tasmanie, un jeune éléphant de mer de 600 kilos fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux et dans les médias. Âgé de seulement trois ans, il est en train de devenir une véritable célébrité locale, attirant l’attention des habitants et des touristes.

Neil, un phoque devenu une star des réseaux sociaux

Neil est un phoque, plus précisément un éléphant de mer, qui pèse 600 kilos et qui a un goût prononcé pour les villes. Il aime prendre le soleil au milieu de la route et écrabouiller les triangles et cônes de signalisations. De plus, il adore faire la sieste dans des endroits insolites, comme contre une voiture, par exemple.

Neil, la star des réseaux sociaux

Neil est en train de devenir une véritable star. Il a désormais un compte Instagram suivi par 60 000 abonnés, ainsi que des vidéos sur Youtube vues des millions de fois. On écrit même des articles sur lui dans des grands journaux réputés comme le Guardian ou le New York Times. Sa popularité est telle qu’il a même sa propre chanson signée par un chanteur australien.

Une balise GPS pour suivre et protéger Neil

Malgré la popularité de Neil, les scientifiques alertent sur le fait de ne pas s’approcher de lui car il peut être dangereux et imprévisible. Ces derniers ont placé une balise GPS sur sa tête pour le suivre et le protéger. En effet, Neil risque de peser plus de 3000 kilos à l’âge adulte et les combats entre mâles éléphants de mer pour conquérir les femelles sont très violents. Pour différentes raisons, il est crucial de maintenir une distance de sécurité de 20 mètres avec Neil et de ne pas le déranger.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA