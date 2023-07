Le phare de la Coubre illumine Cordouan depuis 2 siècles en Charente-Maritime

Le phare de la Coubre, majestueux monument érigé dans la région de Charente-Maritime, est reconnu pour être l’un des édifices les plus éclatants de France, arborant une portée impressionnante de 52 mètres. En effet, le 12/13 vous invite à un voyage passionnant à travers cet ouvrage d’art, qui cache derrière sa silhouette imposante, un système de lumière exceptionnel conçu il y a de cela deux siècles par l’éminent ingénieur Augustin Fresnel. Venez découvrir les origines de ce phénomène incroyable, qui a su traverser le temps pour illuminer les côtes de l’Atlantique!

Le phare de la Coubre : gardien de la navigation maritime

La fonction du phare de la Coubre

En Gironde, face au banc de la Mauvaise, un rempart de vagues et de courants contraires, se dresse le phare de la Coubre. Avec une hauteur de 64 mètres, il est un repère incontournable pour les marins de la région. Il permet de signaler l’entrée du bassin d’Arcachon et de guider les bateaux dans l’estuaire de la Gironde, l’un des plus grands d’Europe.

Le phare de la Coubre, construit en 1905, est le troisième plus haut phare en France. Il dispose de 13 étages et plus de 300 marches. Damien Joussemet, gardien du phare, nous fait découvrir l’intérieur de cette tour imposante. Lorsque l’on arrive en haut, la vue est à couper le souffle: un panorama à 360 degrés s’offre à nous. On peut voir l’océan, l’île d’Oléron et le littoral jusqu’à Royan.

Augustin Fresnel, l’inventeur du système de lentille à échelons

Le phare de la Coubre dispose également d’une lentille à échelons, une innovation imaginée par le célèbre ingénieur français Augustin Fresnel. Bien que cette idée ne soit pas de lui, il a su la perfectionner et la mettre au point. Le comte de Buffon avait en effet déjà évoqué l’idée de la lentille à échelons en 1745. Cependant, il était difficile à l’époque de fabriquer des grands anneaux de verre taillés et polis nécessaires à la réalisation de la lentille.

Augustin Fresnel a consacré sa vie à la science, neuf ans après la mise au point de son système de lentille à échelons, il a créé l’une des plus puissantes lentilles de l’époque pour le phare de Cordouan. Cette lentille projette de la lumière à plus de 40 km.

Le rôle crucial de la lentille de freinage dans la lentille à échelons

La lentille de freinage était essentielle dans le système de la lentille à échelon créé par Augustin Fresnel pour la diffusion de la lumière. Elle était utilisée pour la concentration et la direction de la lumière afin d’augmenter la portée lumineuse de la lentille.

Damien Joussemet, gardien du phare de la Coubre, nous a montré la lentille de freinage dans la salle de la lentille. Elle est connectée à l’ampoule de 250 watts qui illumine la lentille du phare. Grâce à la lentille de freinage, la lumière peut être projetée à une distance remarquable pour aider les navires à naviguer en toute sécurité.

En somme, le phare de la Coubre est un bâtiment historique qui incarne l’histoire de la navigation maritime. Il témoigne notamment des avancées technologiques et scientifiques en matière de sécurité maritime. C’est un atout majeur pour les marins de la région et de tout le monde maritime.